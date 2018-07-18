Коломойский может оставить без питьевой воды всю Украину

"Днепразот" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Так же, как и 40% государственной «Укрнафты». Именно дешевый газ этой компании, на треть меньше рыночной стоимости, и позволял «Днепразоту» показывать стабильно высокую прибыль. Однако в апреле лавочку прикрыли. Заводу пришлось покупать топливо по обычным тарифам. Коломойский не захотел и поставил ультиматум. Власть на уступки пока не идет.

Предприятие, которое обеспечивает водоснабжение Днепропетровской области, уже заявило о чрезвычайной ситуации. Сюда, правда, завезли партию жидкого хлора из Румынии . Хватит на несколько дней. Что делать дальше — неизвестно. Денег нет, а заграничное вещество вдвое дороже отечественного. Альтернатива, приемлемая по цене и объемам, у Украины есть. Точнее была бы, не разорви она связи с Россией

"До 2014 года проблем вообще не было. Всегда можно было купить у России. Так, в принципе и делали иногда, когда у «Днепразота» случались перебои. Сейчас этого сделать невозможно. Доигрались в политику", — жалуется директор Ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь.

Проблема действительно куда больше похожа на политическую, чем экономическую. Многие эксперты подчеркивают: дорогой газ — совсем не повод останавливать химический завод. В конце концов, кроме «Укрнафты» на рынке есть десятки других трейдеров, готовых продавать топливо дешевле. Весьма вероятно, как это часто бывает у Коломойского, монополист «Днепразот» попросту стал инструментом давления на руководство страны. Причем, цели здесь могут быть разные. Хлорным демаршем Игорь Валерьевич, с одной стороны, выторговывает себе преференции, например, в деле о выведенных из «Приватбанка» миллиардах, которое сейчас рассматривается в суде Лондона. С другой, подыгрывает накануне начала президентской гонки своим нынешним политическим союзникам. Как вариант — Юлии Тимошенко, с которой Коломойский не так давно тайно встречался в Варшаве и, вне всяких сомнений, обсудил детали дружбы против Петра Порошенко

Президенту Украины есть чем ответить. «Днепразот» входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. А потому государство в случае реального кризиса вполне может взять его под прямое управление. Правда, это чревато уличными беспорядками, вплоть до очередного Майдана. Опытный Коломойский знает, как это организовать, а непопулярный в народе Порошенко в курсе, чем это иногда заканчивается. Оттого наиболее вероятный сценарий на ближайшее время — отсутствие воды в кране у рядового украинца.

Ольга Оксенич, «ТВ Центр».