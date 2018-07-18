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Что привлекает иностранцев в России после ЧМ-2018
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Что привлекает иностранцев в России после ЧМ-2018 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
«Наш чемпионат — самый дорогой по организации. Но он принес России около одного процента ВВП. Исходя из сумм, мы перекрыли затраты на проведение мундиаля», — отметила она. Иностранцы путешествовали по российским городам не только ради футбола, им была интересна Россия. Они щедро тратились на экскурсии, сувениры, еду и напитки. «Болельщики Саудовской Аравии потратили за один вечер на Никольской улице в Москве 8 миллионов рублей», — рассказала Майя Ломидзе.
Больше всего иностранных гостей приехали на ЧМ-2018 из США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании. А, как показал опрос, проведенный во Франции, 90 процентов болельщиков этой страны готовы вернуться в Россию как туристы. «Чемпионат принесет в перспективе увеличение турпотока. Мы предполагали рост на 20 процентов, но после проведения мундиаля понятно, что это скромный прогноз. Еще больше увеличить въездной турпоток позволили бы визовые послабления», — отметила директор АТОР.
"Уже во время чемпионата было понятно, что иностранцы влюбились в Россию, — отметил в беседе с «РГ» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Матчи проходили, а они не уезжали. Некоторые даже сдавали билеты, чтобы остаться здесь подольше, посмотреть страну. И вообще мы раньше говорили, что у нас гостиниц не хватает или они не очень хорошие. А как выяснилось, хватает: и гостиниц, и ресторанов, и объектов показа, и они не хуже, а даже лучше, чем во многих странах. Мы себя недооценивали".
Вместе с иностранными болельщиками, туристами россияне как будто заново открывали для себя Россию. Видя, какую радость вызывает наша культура, архитектура, еда, по-новому смотрели на обычные, казалось бы, турмаршруты, привычные блюда. Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саранск теперь в списке наиболее привлекательных туристских центров наряду с Казанью или Нижним Новгородом. И Россия наряду с признанными мировыми гастрономическими центрами может гордиться своими региональными специалитетами, многонациональной кухней.
Это, например, доказал проект Ростуризма «Гастрономическая карта России». Российская сборная, только состоящая из рестораторов и поваров из городов — участников чемпионата, проехала с фудтраками — специальными автомобилями с уличной едой — более 12 тысяч километров от Черного до Балтийского моря. Было проведено восемь мобильных фестивалей региональной кухни, которые посетили десятки тысяч гостей чемпионата. «Мы старались развенчать штампы о русской кухне. И иностранные гости, как и сами россияне, были удивлены многообразием блюд», — рассказала «РГ» координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
Удмуртские перепечи, которые прославили «Бурановские бабушки», собирали очереди вокруг мобильных печей. Знаменитые питерские пышки и пирожное «Анна Павлова» оценили бельгийцы, а уж они знают толк в сладостях. «Вяленым гусем годовой выдержки — татарским специалитетом, с удовольствием угощались бразильцы — любители подобных мясных изысков. А гости в Нижнем Новгороде хорваты и бразильцы буквально разорвали на части караваи welcome, — рассказала Екатерина Шаповалова.
Понравились российские морепродукты: маринованная мурманская треска, форшмак из балтийской кильки и сельди, калкан, снеток жареный, балтийский угорь горячего копчения, волжский осетр, щука, судак, раки, новороссийская улитка. В Сочи и Санкт-Петербурге на „ура“ шли жареная барабуля, собирались очереди у мобильных устричных баров.
Болельщики увезли с собой не только хорошие впечатления, но и наши копченые колбасы и шоколадные конфеты
Полюбились иностранным гостям мясные блюда: люля-кебаб, чебуреки, казанский кыстыбургер и саранский пача-бургер, бурятские буузы. Хорошо шла выпечка, изделия из теста: осетинские пироги, курники, пельмени. Теперь все это готовые гастрономические бренды, о которых будут знать и во Франции, и в далекой Бразилии. Их надо поддерживать и продвигать. Иностранные туристы увезли с собой наши копченые колбасы, шоколадные конфеты и самые лучшие и вкусные впечатления о России.
А вот что писали позже в соцсетях россияне.
— Как же нравится это ощущение сопричастности к общемировому празднику, что дети с восторгом рассказывают, как они помогали аргентинцам и другим испаноговорящим и как те удивлялись и радовались, что в России говорят по-испански!
— Спасибо всем-всем, кто приехал к нам, кто привез свое балагурство, свои гигантские заокеанские сомбреро, кто поделился с нами радостью. Москва была готова к этой радости, вместила ее! Вот главное. Я всегда любила свой город, но в эти дни и ночи вдруг заново влюбилась в него.
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