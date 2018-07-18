На Малой Садовой проходит митинг против пенсионной реформы

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на акцию собрались около 150 человек.

В 19 часов участники мероприятия подняли вверх красные карточки. По их словам, таким образом они выражают протест против повышения пенсионного возраста

На Невском проспекте рядом с проведением акции стоит несколько полицейских автобусов. Участники митинга начали шествие по Малой Садовой улице в сторону Манежной площади. Пройти маршем по Невскому проспекту им не дали сотрудники Росгвардии.

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