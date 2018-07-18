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На Малой Садовой проходит митинг против пенсионной реформы
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На Малой Садовой проходит митинг против пенсионной реформы 

Собака.ru 57 минут назад
Фото: Собака.ru
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на акцию собрались около 150 человек.
В 19 часов участники мероприятия подняли вверх красные карточки. По их словам, таким образом они выражают протест против повышения пенсионного возраста
На Невском проспекте рядом с проведением акции стоит несколько полицейских автобусов. Участники митинга начали шествие по Малой Садовой улице в сторону Манежной площади. Пройти маршем по Невскому проспекту им не дали сотрудники Росгвардии.
По материалам «Фонтанки»
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