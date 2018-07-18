Зауралье стало антилидером рейтинга по качеству питьевой воды

— Основной причиной санитарного неблагополучия поверхностных и подземных источников централизованного питьевого водоснабжения является отсутствие зон санитарной охраны, — отмечают специалисты Роспотребнадзора . — Качество и безопасность питьевой воды, подаваемой населению с использованием систем централизованного водоснабжения, определяется также состоянием водопроводной и распределительной сети.

То есть первый рейтинг оценивает активность индустриального сектора (чем она ниже, тем воздух чище), а второй — объем средств, вложенных в экологию и коммунальную сферу.

По этому показателю первое место среди регионов УрФО заняла Свердловская область , во всероссийском рейтинге Роспотребнадзора она вошла в первую двадцатку. Более 98 процентов горожан и 94 процента сельских жителей здесь имеют доступ к чистой воде. Но одной из неблагополучных территорий региона, например, остается Нижний Тагил: во втором по величине городе области качество воды оставляет желать лучшего. На полную замену водопровода, канализации и строительство очистных сооружений потребуется не менее 30 миллиардов рублей. Сейчас в городе рассматривается возможность заключения концессионного соглашения, один из потенциальных инвесторов — венгерская компания «Будапештский водоканал». Работы планируется начать в 2019 году, а завершить — в 2025-м.

Крупный проект в сфере водоснабжения готовится и в Западной Сибири: в Тюмени планируется построить новый водозабор, переоборудовать Метелевскую водоочистную станцию, чтобы перевести город на подземные источники. В модернизацию систем водоснабжения и водоотведения до 2031 года здесь вложат около 300 миллионов рублей. 15 блочных водоочистных сооружений до конца года появятся и на Ямале — средства на это выделяют и региональный бюджет, и частные компании.

Горячей точкой на «водной» карте УрФО остается Югра : здесь река Вах уже много лет размывает хранилища нефтяных и буровых шламов, разнося отходы по всей водной системе.