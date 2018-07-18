Скамейки раздора: заботу не оценили

В парке «Фестивальный», который расположен в районе Мещанский (ЦАО) убрали скамейки для планового ремонта. Скамейки вскоре вернули на места, однако жители района уверены, что ремонт скамеек не проводился — на лавочках сохранились непристойные рисунки и сделанные вандалами надписи, которые были здесь и раньше.

Парк «Фестивальный» в Мещанском районе небольшой, всего 12,6 гектара. После недавнего благоустройства на его территории разместили игровые и детские площадки, высадили кустарники и деревья, сделали спортивную зону. Ну и лавочек для отдыха москвичей здесь немало. Однако они все со временем приходят в негодность из-за погодных условий или действий вандалов, которые часто их разрисовывают, а то и ломают. Поэтому администрацией района было принято решение отремонтировать парковые скамейки. Но вот только благого дела не поняли жители района, которые восприняли это как кражу паркового оборудования.

— В конце июня приехали рабочие и начали массово отвинчивать лавочки и складывать их в грузовой автомобиль, — возмущалась местная жительница Лариса Карпова. — Нам никто ничего не объяснил. В управе нас заверили, что их забрали на ремонт, вот только по их внешнему виду не скажешь, что их ремонтировали. Нам кажется, что их пытались украсть.

Хочется напомнить Ларисе Карповой, что людям надо доверять. Скамейки действительно отвозили на покраску и лакировку. Реставрационные работы паркового и дворового оборудования проводятся ежегодно. Большинство скамеек красят и ремонтируют на месте, но вот некоторые приходится отвозить в специализированные мастерские. Как и произошло в данном случае.

Но жалобщица продолжает утверждать, что лавочки вернули в том же состоянии, в котором увозили. Достаточно беглого осмотра хотя бы нескольких из 57 скамеек, установленных на территории парка «Фестивальный», чтобы понять, что это не так.

С другой стороны, администрация парка тоже неправа в этой ситуации. Неинформированность граждан о действиях и намерениях руководства парка породила массу слухов и сплетен, которые вылились в недовольство жителей.

— При переоборудовании дворовой или парковой территории, и даже при ремонте оборудования, его организатор или администрация района должны заранее ставить местных жителей в известность о предстоящих работах, — говорит работник коммунальной сферы с десятилетним стажем Надежда Галкина

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

В случае кражи дворового оборудования или вандализма жителям необходимо обращаться в полицию. При ремонтных работах или реставрации оборудования общего пользования жители имеют право уточнить их законность в управляющей организации или районных диспетчерских, а также обратиться в управу района. Также необходимую информацию можно получить в единой справочной службе города по телефону (495) 777-77-77.

SMS-ПОРТАЛ

У дома № 21 по улице Покровская не покошен газон.

Игорь Морсаков, житель Юго-Восточного административного округа

Отвечает глава управы района Некрасовка Елена Хромова

— На территории по указанному вами адресу выполнены работы по рекультивации газона с внесением плодородного грунта и посевом семян газонной травы.

На двенадцатом этаже в пятом подъезде дома № 4 по улице Алтайская сломан затвор мусоропровода. Прошу восстановить.

Евгения Мурашова, жительница района Гольяново Восточного административного округа

Отвечает руководитель АО «УК Гольяново» Мария Самохина:

— По указанному вами адресу выполнены работы по ремонту сломанного ковша мусоропровода на лестничной клетке 12-го этажа. Ковш отремонтирован и покрашен, находится в технически исправном рабочем состоянии. Нарушения устранены.

Возле дома № 17 по улице Зеленодольская стенд управы «Кузьминки» находится в ненадлежащем состоянии: ржавые опоры, стертые буквы, грязь. Просьба привести его в надлежащий вид.

Татьяна Блинова , жительница района Кузьминки Юго-Восточного административного округа

Отвечает глава управы района Кузьминки Людмила Акубекова

— Все необходимые работы по приведению информационного стенда управы «Кузьминки» в надлежащее состояние выполнены.

У третьего подъезда дома № 22, корпус № 1, по улице Маршала Савицкого разбит пандус.

Яна Ульянова, жительница района Южное Бутово Юго-Западного административного округа

Отвечает глава управы района Южное Бутово Владимир Фалеев

— Выполнен ремонт покрытия пандуса входной группы указанного подъезда.

У дома № 20 по улице Каскадная стоит бесхозный автомобиль.

Диана Федоришина, жительница района Косино-Ухтомский Восточного административного округа

Отвечает глава управы района Косино-Ухтомский города Москвы Роман Балдуев:

— По указанному в жалобе адресу выявлен владелец автотранспорта и предупрежден. Транспортное средство собственником перемещено.