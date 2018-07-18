Более 230 лечебных учреждений Ставрополья подключат к интернету в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ , 18 июля. / ТАСС /. Специалисты планируют подключить 239 лечебных учреждений Ставропольского края к интернету до конца 2018 года. Интернета не было в 262 учреждениях здравоохранения края, часть из них подключили в 2017 году. Доступ обеспечат даже в тех населенных пунктах, где интернета в данный момент нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

"Одно из направлений работы — подключение к сети интернет порядка 239 лечебных учреждений, до конца 2018 года работа будет завершена. Часть учреждений находится в населенных пунктах, где нет интернета. Соответственно, при закладке линии подключат и весь населенный пункт", — отметил глава региона.

По данным краевого министерства энергетики, промышленности и связи, некоторые учреждения были подключены к скоростному интернету уже в 2017 году. «В данный проект вошли 262 медицинских организации, 23 уже подключены в 2017 году», — отметил министр Виталий Хоценко

Эксперты отмечают, что подключение учреждений здравоохранения необходимо для широкого применения возможностей удаленных консультаций. В январе 2018 года в силу вступил закон о телемедицине, подписанный президентом РФ в июле 2017 года. Согласно документу, россияне вне зависимости от места жительства смогут получить квалифицированную медпомощь. Основой для работы всей системы станет Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, которая свяжет базы данных медучреждений, обеспечит ведение медицинских карт пациентов, выдачу заключений и выписку рецептов в электронном виде.