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Более 230 лечебных учреждений Ставрополья подключат к интернету в 2018 году
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Более 230 лечебных учреждений Ставрополья подключат к интернету в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Специалисты планируют подключить 239 лечебных учреждений Ставропольского края к интернету до конца 2018 года. Интернета не было в 262 учреждениях здравоохранения края, часть из них подключили в 2017 году. Доступ обеспечат даже в тех населенных пунктах, где интернета в данный момент нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Одно из направлений работы — подключение к сети интернет порядка 239 лечебных учреждений, до конца 2018 года работа будет завершена. Часть учреждений находится в населенных пунктах, где нет интернета. Соответственно, при закладке линии подключат и весь населенный пункт", — отметил глава региона.
По данным краевого министерства энергетики, промышленности и связи, некоторые учреждения были подключены к скоростному интернету уже в 2017 году. «В данный проект вошли 262 медицинских организации, 23 уже подключены в 2017 году», — отметил министр Виталий Хоценко.
Эксперты отмечают, что подключение учреждений здравоохранения необходимо для широкого применения возможностей удаленных консультаций. В январе 2018 года в силу вступил закон о телемедицине, подписанный президентом РФ в июле 2017 года. Согласно документу, россияне вне зависимости от места жительства смогут получить квалифицированную медпомощь. Основой для работы всей системы станет Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, которая свяжет базы данных медучреждений, обеспечит ведение медицинских карт пациентов, выдачу заключений и выписку рецептов в электронном виде.
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