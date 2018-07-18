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Редчайших в мире котят нашли в шотландских горах
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Редчайших в мире котят нашли в шотландских горах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании спасли двух редких шотландских лесных котят. Об этом сообщило издание The Independent.
Животных обнаружили в горах Шотландии представители зоозащитной организации Wildcat Haven («Приют для диких кошек»). Двое котят в возрасте двух месяцев потеряли мать, были голодны и страдали от обезвоживания. Зверей переправили в реабилитационный центр.
«Их вырастят на территории большого питомника в лесу. Люди будут взаимодействовать с ними по минимуму, зато предоставят им максимально хорошую ветеринарную помощь. Мы выпустим их, когда они достигнут того возраста, когда смогут жить самостоятельно», — говорится в заявлении Wildcat Haven.
С учетом обнаруженных особей популяция вида выросла на шесть процентов — с 35 до 37 представителей.
В конце марта впервые удалось снять шотландского лесного кота исполинских размеров. Длина животного, которого нарекли «клэшиндаррочским зверем», предположительно, составляет 120 сантиметров от носа до кончика хвоста.
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