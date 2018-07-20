В Китае открылся центр обработки кухонных отходов при помощи тараканов

В китайской провинции Шаньдун открылся Центр обработки кухонных отходов, в котором биологически безвредное удаление мусора производится при помощи «поедания отходов тараканами».

По словам директора Центра, мусор собирается с ресторанов, столовых, а также помоев и отработанного масла. После чего при помощи самодвижущейся разделительной установки сортируются железные, фарфоровые, стеклянные и пластмассовые изделия.

При этом такие органические отбросы, как салфетки, превращаются в одну массу, которая затем через трубопровод транспортируется в комнату с тараканами, где насекомые поедают отходы. Весь процесс автоматизирован и не требует ручного питания, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

По данным издания, в настоящее время Центр вскормил уже 300 млн американских тараканов, одно насекомое весит примерно 1 грамм, каждый таракан ежедневно может съесть 5% мусора от собственного веса, каждый день в итоге утилизируется 15 тонн кухонных отходов.

Сейчас ведётся строительство двух новых цехов, площадь каждого из которого составляет 6,3 тыс. квадратным метров, в следующем месяце они будут сданы в эксплуатацию. А к ноябрю будут выращены ещё 2 млрд тараканов. Цель: переработка 100 тонн кухонного мусора ежедневно.

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