Ещё
В Китае открылся центр обработки кухонных отходов при помощи тараканов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае открылся центр обработки кухонных отходов при помощи тараканов 

Свободная пресса 53 минуты назад
Фото: Газета "Труд"
В китайской провинции Шаньдун открылся Центр обработки кухонных отходов, в котором биологически безвредное удаление мусора производится при помощи «поедания отходов тараканами».
По словам директора Центра, мусор собирается с ресторанов, столовых, а также помоев и отработанного масла. После чего при помощи самодвижущейся разделительной установки сортируются железные, фарфоровые, стеклянные и пластмассовые изделия.
При этом такие органические отбросы, как салфетки, превращаются в одну массу, которая затем через трубопровод транспортируется в комнату с тараканами, где насекомые поедают отходы. Весь процесс автоматизирован и не требует ручного питания, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
По данным издания, в настоящее время Центр вскормил уже 300 млн американских тараканов, одно насекомое весит примерно 1 грамм, каждый таракан ежедневно может съесть 5% мусора от собственного веса, каждый день в итоге утилизируется 15 тонн кухонных отходов.
Сейчас ведётся строительство двух новых цехов, площадь каждого из которого составляет 6,3 тыс. квадратным метров, в следующем месяце они будут сданы в эксплуатацию. А к ноябрю будут выращены ещё 2 млрд тараканов. Цель: переработка 100 тонн кухонного мусора ежедневно.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные научились превращать воздух в бензин.
Новости Китая: В Китае создано уникальное ультратонкое стекло с высокой прочностью
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Голкипер «Челси» продолжит карьеру в «Реале» Московский школьник поразил наставников британского шоу «Голос» Китай повышает пенсии 60-летним мужчинам и 50-летним женщинам
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу220
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня23
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1231
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Умерла Мария Спивак36
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение