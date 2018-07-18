Китай откажется завозить еще 32 вида мусора из США

Для понимания объемов — в 2016 году Китай ввез и переработал половину всего металлического лома из США и 72 процента всех пластиковых отходов в мире. Кроме того, КНР ужесточили требования к сортировке мусора. Если раньше многие американцы выкидывали во вторсырье пищевые отходы, предметы личной гигиены и тому подобное, и китайцы все это сортировали, то сейчас ситуация изменилась. Например, одна промасленная коробка из-под пиццы в кипе картона — и переработчики отказываются принимать всю кипу, так как масло портит качество вторсырья. Китай ужесточает правила ввоза отходов в первую очередь, чтобы улучшить экологическую обстановку внутри страны. Но в ходе торговой войны с США ограничения по импорту отходов неожиданно оказались еще одним инструментом в противостоянии с Вашингтоном.

Соединенные Штаты уже испытывают большие проблемы из-за ограничений по 24 позициям отходов, в числе которых несортированная бумага, пластик, текстиль, ванадиевый шлак. Как оказалось, Америка за десятилетия роста потребления привыкла вывозить треть и даже больше мусора на переработку за рубеж (половина от этого объема шла в Китай), из-за чего в стране катастрофически не хватает собственных мощностей для его переработки. Между тем после отказа КНР импортировать отходы перед США встала проблема, что делать с 66 миллионами тонн мусора в год.

В 2016 году Китай переработал 72 процента всех пластиковых отходов в мире

Например, на завод по переработке отходов в Элкридже, штат Мэриленд, ежедневно поступают десятки тонн отходов из Вашингтона. При этом столица вынуждена платить по 75 долларов за переработку одной тонны мусора и 46 долларов — за сжигание для получения электроэнергии. При этом доходность компаний, занятых в «мусорном бизнесе», сильно снизилась. Еще год назад в Калифорнии за тонну газетной бумаги сборщики платили порядка 100 долларов, теперь — лишь 5 долларов. Оказалось невыгодно перерабатывать пластиковые бутылки, поскольку производить новые из первичного пластика выходит дешевле. В итоге компании разоряются. В штате Массачусетс уже появились мусорные горы. Сиэтл и Финикс (штаты Вашингтон и Аризона) вынуждены отправлять отходы на обычную свалку, загрязняющую окружающую среду. В Канзас-Сити каждый четвертый предмет из мусора тоже отправляется не в переработку, а на свалку.