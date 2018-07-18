Ещё
AP: Ford отзывает около 550 тыс. автомобилей из-за проблем с коробкой передач
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: Ford отзывает около 550 тыс. автомобилей из-за проблем с коробкой передач 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Американский автостроительный гигант Ford отзывает около 550 тыс. автомобилей в Северной Америке из-за проблем с коробкой передач. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.
Отзыв касается седанов Ford Fusion 2013-2016 годов выпуска и кроссоверов Ford Escape 2013-2014 годов выпуска. Большинство машин с дефектом были реализованы на территории США.
Как отметили в Ford, в отзываемых авто наблюдается изъян, при котором от коробки переключения передач может отсоединиться кабель. В таком случае включение режима парковки может не сработать должным образом, и автомобиль покатится.
Компания обязуется устранить дефект бесплатно. Автогиганту неизвестно ни об одном случае, который привел бы к получению травм из-за указанной неполадки.
Ранее сообщалось, что Ford отзывает в Северной Америке около 1,3 млн автомобилей из-за дефектов с дверьми.
ТАСС: последние новости
Экстренные службы Кубани находятся в режиме полной готовности из-за непогоды Мосгоризбирком получил от КПРФ заявку на референдум против пенсионной реформы Экологи сомневаются в возможностях Индии избавиться от одноразового пластика к 2022 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры237
Азовское море предложили заминировать86
Россиянам дадут еще один выходной237
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа250
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня4
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение