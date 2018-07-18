AP: Ford отзывает около 550 тыс. автомобилей из-за проблем с коробкой передач

НЬЮ-ЙОРК , 18 июля. / ТАСС /. Американский автостроительный гигант Ford отзывает около 550 тыс. автомобилей в Северной Америке из-за проблем с коробкой передач. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Отзыв касается седанов Ford Fusion 2013-2016 годов выпуска и кроссоверов Ford Escape 2013-2014 годов выпуска. Большинство машин с дефектом были реализованы на территории США

Как отметили в Ford, в отзываемых авто наблюдается изъян, при котором от коробки переключения передач может отсоединиться кабель. В таком случае включение режима парковки может не сработать должным образом, и автомобиль покатится.

Компания обязуется устранить дефект бесплатно. Автогиганту неизвестно ни об одном случае, который привел бы к получению травм из-за указанной неполадки.

Ранее сообщалось, что Ford отзывает в Северной Америке около 1,3 млн автомобилей из-за дефектов с дверьми.