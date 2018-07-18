Рассмотрение дела о хищениях с «Тольяттиазота» подходит к концу

Федеральная налоговая служба предъявила ТОАЗу претензии на 900 млн рублей, несмотря на то, что несколько лет назад налоговики взыскали с руководства предприятия 1,6 млрд долга по неоплаченным налогам.

Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору NitrochemDistribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия — родственниками Сергеем и Владимиром Махлаями. Они, в свою очередь, реализовывали производимый ТОАЗом аммиак остальным партнерам на рынке, причем налоги с получаемой братьями Махлаями прибыли не уплачивались в России . Таким образом, руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» втайне от остальных акционеров завода. Расследование дела под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин , а обвинительное заключение было утверждено заместителем генпрокурора..

Основной владелец и экс-председатель совета директоров ТОАЗа Сергей Махлай — гражданин США , проживавший в разное время под именами Serge Makligh и GeorgeMack. Его отец Владимир Махлай, совладелец ТОАЗа, уехал в Великобританию еще в 2005 году после выдвинутых против него в России обвинений в мошенничестве и неуплате налогов, однако В Англии он укрывался как «жертва политического преследования». Владельцы NitrochemDistribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт-Ведемейер — граждане Швейцарии . Несколько лет назад они были признаны виновными во взятке в 1,5 миллиона долларов министру ливийского правительства времен Муаммара Каддафи . По швейцарским законам Рупрехт и Циви тогда отделались штрафом.

С начала года состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были рассмотрены подробные схемы вывода прибыли с ТОАЗа. В ходе рассмотрения дела гособвинение прелставило суду переписку, в которой Владимир и Сергей Махлаи обвиняют друг друга в «ограблении завода», причем сын грозит отцу тюрьмой, от которой его не спасет даже преклонный возраст, если тот не прекратит рассказывать неудобные для него факты. «Сергей, здравствуй! Отец узнал, что ты собираешься выплатить огромные дивиденды и возмущен беспредельно… [сказал] мне, напиши Сергею, что он [гробит] завод, вместо того, [чтобы] использовать деньги в заводе, отдает их в дивиденды… ранее в Швейцарии он сделал два обращения в эл. почту обоих первых лиц», — передает слова Махлая-старшего его гражданская жена Валентина Семенова.

На что следует ответ Сергея: «В. А. передайте шефу. Что он грабил завод все его руководство… нам не останется как говорить правду как на самом деле он все это время руководил и сам ограбил завод. То что Шамин пытался доказать …как я и говорил если мы его отмазали от тюрьмы то на старости лет он сам себя вмазывает туда… И спихивать на то что он доверял подчиненным не пройдет. Он их заставлял делать незаконные вещи…».

Позже Владимир Махлай, надеясь перевести разбирательство в политическую плоскость, на страницах своего Живого Журнала разразился резкой критикой в адрес российской власти. По словам Махлая, все выборы в России за последние 25 лет были «недостоверными», а «все обещания и программы» так и не были исполнены. В стране, по его мнению, произошел раскол — общество живет в нищете, а бизнес задыхается без свобод. Также Махлай утверждает, что Госдума прелставлена «нелегитимными людьми под чужими именами и фамилиями». «Яровая, Миронов и другие, которые никогда не избирались и имеют купленные мандаты, издают и утверждают недееспособные законы», — пишет бизнесмен.

Также в своем ЖЖ он публикует свое письмо, адресованное Циви и Рупрехту, в котором он выражает недовольство тем, что за его спиной «подключаются посторонние, не имеющие отношения к бизнесу лица» и потребовал без его разрешения «не делать никаких подписей, касающихся Nitrochem». Также в письме он напоминает, что «мы создали Nitrochem [Distribution AG] при содействии Андрея Махлая» (второго сына Махлая-старшего). При этом защита пыталась опровергнуть аффилированность Nitrochem с ТОАЗом.

Журналисты подсчитали, что одним из итогов дела ТОАЗа может стать пополнение бюджета Самарской области на сумму около 28 миллиардов рублей. Это станет возможным в случае удовлетворения судом гражданского иска миноритариев предприятия к подсудимым. Если судом будет установлено, что ответчики по гражданскому иску получили доход в размере 85 миллиардов рублей, то им придется заплатить с него налог. Ставка налога для них как налоговых нерезидентов (за исключением Королева) составит 30%, а значит областной бюджет получит дополнительно около 28 миллиардов.

Несмотря на то, что все ответчики по иску скрываются за границей, в России им принадлежит имущество, на которое налоговая служба может обратить взыскание. Эти деньги стали бы серьезным подспорьем для Самарской области, долги которой за последние пять лет выросли вдвое и уже превысили 1 миллиард долларов.