Депрессивное лето: какие сюрпризы готовит погода Крыму

"Причина ухудшения погоды — обширнейшая циклоническая депрессия, центр которой сейчас раскручивается над Черноземьем. Этот атмосферный вихрь продолжает закачивать с бассейна Черного моря очень влажный теплый воздух. Это питательная среда для развития гибридных облаков, которые создают условия для сильнейших ливневых дождей", — сказал он.

По словам эксперта, в Симферополе к середине июля выпало 132% месячной нормы осадков. Кроме того, аномальные дожди прошли на Южном берегу Крыма.

Несмотря на проливные дожди, добавил Тишковец, температура воздуха практически не изменилась. Так, например, в Симферополе в ночные часы столбики термометра показывают +14…+19 градусов, днем — от +25 до +30.

Эксперт отметил, что в ближайшее время погода на полуострове не изменится. «До конца недели существенных изменений не произойдет. По-прежнему депрессия будет оказывать влияние на погоду полуострова. Будет то солнце, то набегут облака, то прольется скоротечный, но интенсивный дождь. На следующей неделе будет небольшое „окошко“ — меньше облаков и осадков, но изнуряющей жары и засухи не будет», — пояснил эксперт.

Тишковец сообщил, что дожди продержатся до середины августа, жаркая и сухая погода вернется в Крым только во второй половине следующего месяца.