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Депрессивное лето: какие сюрпризы готовит погода Крыму
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Депрессивное лето: какие сюрпризы готовит погода Крыму 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в некоторых районах Крыма выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
"Причина ухудшения погоды — обширнейшая циклоническая депрессия, центр которой сейчас раскручивается над Черноземьем. Этот атмосферный вихрь продолжает закачивать с бассейна Черного моря очень влажный теплый воздух. Это питательная среда для развития гибридных облаков, которые создают условия для сильнейших ливневых дождей", — сказал он.
По словам эксперта, в Симферополе к середине июля выпало 132% месячной нормы осадков. Кроме того, аномальные дожди прошли на Южном берегу Крыма.
Несмотря на проливные дожди, добавил Тишковец, температура воздуха практически не изменилась. Так, например, в Симферополе в ночные часы столбики термометра показывают +14…+19 градусов, днем — от +25 до +30.
Эксперт отметил, что в ближайшее время погода на полуострове не изменится. «До конца недели существенных изменений не произойдет. По-прежнему депрессия будет оказывать влияние на погоду полуострова. Будет то солнце, то набегут облака, то прольется скоротечный, но интенсивный дождь. На следующей неделе будет небольшое „окошко“ — меньше облаков и осадков, но изнуряющей жары и засухи не будет», — пояснил эксперт.
Тишковец сообщил, что дожди продержатся до середины августа, жаркая и сухая погода вернется в Крым только во второй половине следующего месяца.
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