В Волгограде разрешили застраивать территорию ликёроводочного завода

Комитет охраны памятников и объектов культурного наследия Волгоградской области установил границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Винные склады (Главный производственный корпус Волгоградского ликероводочного завода)».

Винные склады построили в 1901 году

Согласно тексту опубликованного приказа, в границы охраняемой государством территории попало только сохранившееся здание завода, расположенное на улице Пархоменко, 1 в Центральном районе Волгограда

— В утверждённых границах объекта культурного наследия запрещено капитальное строительство и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих зданий, — рассказали в комитете госохраны памятников. — Также по закону нельзя проводить земляные, строительные и мелиоративные работы за исключением работ, направленных на сохранение исторического здания и ремонта инженерно-технических коммуникаций.

Директор компании «Лига-Сервис», выкупившей в 2016 году ликеро-водочный завод за 118 млн рублей, Сергей Сидельников пояснил V1.ru , что пока конкретных планов по использованию территории бывшего ЛВЗ, нет.

— Сейчас на территории завода никаких работ не ведётся. Мы ждали когда появятся правовые акты, регулирующие охранные зоны. В будущем мы планируем работы по сохранению объекта культурного наследия.

Ранее Сергей Сидельников делился идеями создания в историческом здании делового центра.

— Если смотреть на фотографии 1902–1903 годов, то некоторых существующих пристроек изначально не было, — рассказывал V1.ru Сергей Сидельников. — Часть корпуса во время Сталинградской битвы, видимо, была разрушена, и пристройки появились уже после войны. Освобожденное от поздних строений, после реставрации оно превратится в административно-деловой центр, не только сохраняя историческое наследие, но и способствуя развитию бизнеса в Волгограде.

В здании ЛВЗ хотят сделать бизнес-центр

За главным заводским корпусом планировалось построить поднимающуюся из земли двухъярусную парковку. Часть территории завода — отвести под один или два многоквартирных дома.

Постройки на территории бывшего завода не вошли в установленные комитетом госохраны границы, поэтому компании «Лига-Сервис» ничто не мешает теперь осуществить задуманное.

На территории бывшего ликеро-водочного завода расположено дореволюционное здание казенного винного склада № 2 постройки 1901 года. Это сооружение — единственное из всех объектов ЛВЗ является объектом культурного наследия.