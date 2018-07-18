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Торговая война довела китайцев до паранойи
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Торговая война довела китайцев до паранойи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Концерн Airbus не стал раскрывать покупателей своих самолетов по контрактам на общую сумму в 24,4 миллиарда долларов, заключенным во время авиасалона в британском Фарнборо, пишет Bloomberg. Сделать это его попросили сами клиенты.
Топ-менеджер компании Эрик Шульц рассказал на презентации для инвесторов, что это связано с торговой войной, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Она создает много сложностей для компаний, которые ведут свой бизнес в Соединенных Штатах и в Китае.
«Сегодня мир управляется твитами, которые мы получаем по турам с той стороны Атлантики. Они оказывают большое давление в том числе и на авиакомпании, и на правительства», — сказал Шульц. По его словам, сразу несколько покупателей в лице лизинговых компаний попросили Airbus «не раздувать огонь» и не раскрывать детали контрактов, в том числе и свои имена.
«Я бы предпочел, чтобы все детали были раскрыты. Но вы же понимаете — в конечном итоге деньги окажутся на нашем банковском счете, и тогда уже будет неважно, известно ли имя покупателя», — отметил Шульц.
Источники агентства рассказали, что большая часть клиентов Airbus — китайские компании. Одна из них подписала меморандум о намерениях на покупку сразу 80 самолетов популярного семейства A320neo за 8,85 миллиарда долларов. Еще одна сделка оценивается уже в 11,5 миллиарда. За такую сумму Airbus поставит 100 лайнеров с узким корпусом.
Еще в апреле Китай грозился ввести 25-процентные пошлины на американские самолеты, но в итоге так и не сделал этого. Вашингтон, в свою очередь, ввел ограничения на поставки китайских самолетов, а заодно и их комплектующих. При этом производители из других стран, в том числе Airbus, не упоминались ни одной из сторон.
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