Бизнес обещает быть честным

Очевидный факт — коррупция была и остаётся во всех отраслях и сферах общественной и государственной жизни. Тем более проблемы коррумпированности особо остро встают перед бизнесом. Избавление от коррупции — важнейшая задача, которая должна решаться лишь общими усилиями.

Главная причина разрастания коррупции в России — вмешательство государства в рыночную экономику. Ещё в 1990-е годы проводились реформы, которые шли сверху. Соответствующие распоряжения распространялись на различных административных уровнях. Чтобы регулировать активизирующихся предпринимателей, были созданы определённые барьеры, которые действуют до сих пор. И, даже спустя столько лет, все созданные ранее ограничения не дают бизнес-сообществу спокойно существовать. Предпринимателям проще и дешевле дать какую-то взятку, чем действовать в рамках закона.

Почему проще? Бюрократический аппарат, который существует в России, раздут настолько сильно, что для совершения хотя бы одного действия, предприниматели вынуждены бегать по разным инстанциям и получать кучу справок и разрешений. Как правило, тратится огромное количество времени, которое вытекает в финансовые потери и убытки. Для бизнеса это неприемлемо. Правило бизнеса: время — деньги, поэтому чем быстрее будут урегулированы все документальные дела, тем лучше.

Также важной проблемой в решении этого вопроса становятся неофициальные платежи и подарки. Больше всего таких платежей делается на сумму в размере от 3 тысяч до 25 тысяч рублей. Не так часто, но тоже активно, тратится от 25 тысяч до 150 тысяч рублей. Эта ситуация приводит к привыканию и последующему требованию чиновниками подобных подношений.

Бизнес нельзя винить в том, что он желает избавиться от своих проблем с помощью коррупции. Последние опросы также показывают изменение ситуации в лучшую сторону, когда лишь 10% опрошенных готовы решать свои дела с помощью взятки. К сожалению, существующие меры лишь только вызывают зависимость предпринимателя от решения государственного чиновника, который пользуется положением в корыстных целях.

Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Все же те самые тёмные 90-е ушли в прошлое и современный мир знает цивилизованные и эффективные меры борьбы с коррупцией. На самом деле, даже многие предприниматели не знают, что есть законы, которые их защищают. Несмотря на то, что нечистые на руку чиновники этим пользуются, борьба с коррупцией в стране становится всё эффективнее.

Сейчас об этой проблеме не только говорят на всех уровнях власти, но и подписываются указы. Одним из таких является указ президента о противодействии коррупции от 29 июня 2018 года. Многие представители бизнеса подписали антикоррупционную хартию — кодекс чести бизнеса, содержащий принципы недопущения и противодействия коррупции. Подобное внимание к этой проблеме заставляет многих открыто заявлять о своих правах, об открытости своего бизнеса. Уже десятки тысяч предпринимателей откликнулись, готовые активно бороться с существующей проблемой.

Демонтаж объектов частного бизнеса около метро «Улица 1905 года»

Помимо хартии, есть информационные лекции, которые проводятся со всеми, кто хочет знать, как бороться с этим постыдным ярмом. Людей информируют о всех возможностях и мерах, которые существуют, чтобы снизить уровень взяточничества. Так же открываются представительства по борьбе с коррупцией во многих регионах страны.

По официальным подсчётам, ущерб от коррупции в России составляет более 50 млрд рублей в год. Для многих это просто цифры, на которые мало кто обратит внимание. Но если задуматься, то эти деньги можно перевести в совсем другие категории. Что значит 50 млрд рублей? Это десятки тысяч спасённых от тяжёлых заболеваний детей, поднятие пособий и так далее.

Понятное дело, что деньгам и прочим делам претит эмоциональная составляющая. Однако, бизнес тоже должен понимать, что он является частью общества. Необходимо иметь чувство собственного достоинства и понимать, что окружающая жизнь зависит от сделанных поступков, тогда и от прочих структур будет больше понимания и отклика. Главное — наладить правильный диалог и создать такие схемы общения, которые помогут исключить в них возможность дачи взятки.

Перед государством стоит важная задача. Бизнес, в большинстве своём, понимает, что от «серых» схем пора избавляться, так как продуктивного результата не будет. Однако долгие процессы получения документов и разрешений просто подталкивают на тёмную сторону. Поэтому необходимо продумать возможность более быстрого и эффективного получения всех разрешений, наподобие службы «Единого окна». Также эффективен отход от привычной бумажной среды и переход документации в электронный вид, когда будет создана единая, но главная безопасная среда для ведения отчётности. Возможно, тогда коррупция перестанет быть одной из главной проблем нашей страны и все деньги пойдут в соответствующее им русло.