Украина, Грузия и еще три страны присоединились к санкциям ЕС по Крыму 

Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС продлить экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя.
«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия», — сообщили в дипслужбе ЕС, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что все пять стран обеспечат соответствие нацполитики решению Совета ЕС.
Ранее Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода. В июне ЕС принял решение продлить на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя.