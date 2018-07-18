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Украина, Грузия и еще три страны присоединились к санкциям ЕС по Крыму
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Украина, Грузия и еще три страны присоединились к санкциям ЕС по Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС продлить экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя.
«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия», — сообщили в дипслужбе ЕС, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что все пять стран обеспечат соответствие нацполитики решению Совета ЕС.
Ранее Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода. В июне ЕС принял решение продлить на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя.
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