Разыгрывающий «Лейкерс» Эннис перешел в «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» подписал контракт с канадским разыгрывающим Тайлером Эннисом . Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продлить контракт еще на год.

Прошлый сезон Эннис провел в «Лос-Анджелес Лейкерс». В 54 матчах в сезоне-2017/18 Эннис набирал 4,8 очка и 1,9 передачи. Лучшим результатом для Энниса стал матч против «Юты», в котором он набрал 22 очка.

Для Энниса переход в «Фенербахче» станет первым опытом выступлений в Европе. На драфте НБА 2014 года он был выбран под 18-м номером и успел поиграть за «Милуоки» и «Хьюстон».