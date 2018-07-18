Центр антимикробной обработки продуктов за 400 млн рублей построят в астраханской ОЭЗ

АСТРАХАНЬ , 18 июля. / ТАСС /. Центр антимикробной обработки продуктов ускоренными электронами за 400 млн рублей будет построен в астраханской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» к маю 2020 года. Благодаря технологиям центра сроки годности овощей, фруктов, мяса и рыбы можно будет увеличить до 4-5 раз, что позволит поставлять астраханскую продукцию в дальние регионы РФ , в частности на Камчатку, сообщил в среду журналистам управляющий компании «Теклеор» (инвестор проекта) Сергей Будник

Предприниматель в среду представил проект губернатору Астраханской области Александру Жилкину , после чего было подписано соглашение о намерениях строительства центра между компанией «Теклеор» и ОЭЗ «Лотос».

"Мы планируем инвестировать в проект порядка 400 млн рублей, рассчитываем построить к маю 2020 года. Мощности примерно 15-20 тыс. тонн в год. Пучок электронов просвечивает коробку или упаковку, воздействует и убивает наиболее гнилостные, болезнетворные, кишечные инфекции, они перестают делиться и размножаться. При этом продукт может быть запакован в фольгу, полиэтилен, коробку, электрон как поле проникает на определенную глубину", — пояснил Будник.

Он заметил, что после обработки «микробная загрязненность продуктов снижается в 10-20 раз», а сроки годности продукции возрастают. Например, для свежих ягод (клубники, черешни), зелени, томатов, жирной рыбы — в 2-3 раза, для нежирной рыбы — до 4-5 раз. «Это, в том числе упрощает режим транспортировки, продукцию можно будет вести вплоть до Камчатки. При этом качество и свойства продукции при обработке не меняются», — заметил Будник.

Гендиректор астраханской ОЭЗ Сергей Милушкин сообщил, что инвестор уже осмотрел участок площадью 3 га. По словам Милушкина, данный проект перспективный, потому что в регионе развита аквакультура, область — один из лидеров в РФ в этом направлении, и выращивание овощей и картофеля. Более того, у инвестора уже есть опыт: подобный проект создан в Калужской области , второй — реализуется на Камчатке.

ОЭЗ «Лотос» расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади почти 1 тыс. га. Статус резидентов есть у восьми компаний, общая сумма заявленных инвестиций составляет более 24 млрд рублей. В 2018 году в ОЭЗ планируется ввести в эксплуатацию первые заводы резидентов. «Теклеор» — российская компания, занимающаяся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.