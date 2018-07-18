В Казани вновь зафиксировано превышение ПДК формальдегида 

Накануне датчики пункта контроля чистоты воздуха зафиксировали троекратное превышение предельно допустимой концентрации фармальдегида. Сегодня история повторилась, правда содержание опасного вещества было уже меньше: в 13:00 пост на улице Декабристов обнаружил, что формальдегида в полтора раза больше положенного. Подобная ситуация была в марте этого и июне года, в дни Чемпионата мира по футболу, правда тогда специальная комиссия министерства экологии РТ не обнаружила превышения. Выброс потенциально опасного вещества в жилом квартале вызвал противоречивые реакции среди тех, кто должен следить за экологией в городе. Один из 10 стационарных пунктов наблюдения, занимающихся мониторингом загрязнения казанского воздуха, расположенный по адресу: Декабристов, 183, показал, что количество формальдегида в пробах воздуха составило 0,134 мг/м3 при предельно допустимом значении в 0,05 мг/м3. При этом другие стационарные пункты наблюдения не зарегистрировали превышение уровня формальдегида в воздухе. Превышение ПДК по формальдегиду в Казани было зафиксировано местным Гидрометцентром уже не впервые. Тот же пункт мониторинга на Декабристов, 183 в июне зафиксировал значение в 0,107 мг/м3. А пункт на Халтурина, 10 — 0,074 мг/м3. В марте этого года мониторинг окружающей среды также фиксировал завышенные показатели концентрации формальдегида в городе. Стоит отметить, что формальдегид считается чем-то вроде яда. Во всяком случае, его воздействие на организм достаточно токсично. Начальник комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды ФГБУ «Управление по гидрометереологии и мониторингу окружающей среды РТ» Надежда Девятова сказала, что пробы воздуха на пунктах наблюдения (которые находятся в ведении указанной лаборатории) берутся 4 раза в сутки. На сайте Гидрометцентра Татарстана указано максимальное значение, зафиксированное за весь период наблюдений (в данном случае с 13 по 16 июля). Заместитель начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов сообщил, что 5 автоматических станций контроля за загрязнением воздуха (АСКЗВ), которые следят за ситуацией в Казани, никаких превышений ПДК по формальдегиду не зафиксировали. Хотя всего 5 АСКЗВ на миллионник, как говорится, погоду не делают. Также Шигапов затруднился назвать возможную причину разового выброса формальдегида. По его словам, причин может быть множество — источником могут стать не только предприятия, но и физические лица. Например, старая мебель или мебель, произведенная в кустарных условиях из недорогих материалов, может быть источником формальдегида. Скорее всего, имел место залповый выброс, считает чиновник. В случае фиксирования превышения ПДК по потенциально опасным веществам сотрудники Минэкологии обращаются к специалистам Института проблем экологии и недропользования за анализом причин этого негативного явления. Зная направление и скорость ветра, можно установить источник. Если залповый выброс произошел на производстве, то чаще всего фиксируется так называемый компонентный выброс. То есть превышение ПДК не только по формальдегиду, но и по оксиду углерода и диоксиду азота. В данном случае, этого не наблюдалось. Хотя Шигапов предостерег от преждевременных выводов: по его словам, атмосферный воздух — это очень сложный компонент. Инцидент прокомментировал доцент кафедры общей гигиены КГМУ, доктор медицинских наук Ленар Рашитов: — Насколько я помню, поблизости от Декабристов, 183 проходит интенсивная автомагистраль. Поэтому причиной разового повышения уровня формальдегидов в воздухе могут быть как стационарные, так и мобильные источники. Как показывает практика, высокие концентрации формальдегида регистрируются в часы пик или в условиях формированияфотохимического смога, который обычно появляется при высокой температуре окружающей среды. Разумеется, это только одна из возможных версий. В том районе находятся несколько предприятий, которые чисто теоретически могут быть источником разового выброса формальдегида. Но, повторюсь, для точного установления истины нужен подробный системный анализ. С другой стороны, это могла быть ошибка измерения. Формальдегид имеет специфический запах. В случае 3-кратного превышения нормы находящиеся поблизости люди должны были его почувствовать. Все это не отменяет того, что при повторении подобных случаев источник выбросов следует найти и ликвидировать. Ведь формальдегид, в принципе, не являясь канцерогеном для человека, может оказать на его организм весьма неприятные воздействия. Могут пострадать центральная нервная система и органы дыхания, раздражение затронет слизистую оболочку дыхательной системы. Не исключено возникновение патологий. Для иллюстрации сказанного: человек, находящийся в зоне разового выброса формальдегида, может даже потерять сознание. Самый важный вывод из этой истории: в Казани мало станций наблюдения за состоянием воздуха. По моему мнению, их должно быть около 100. Мониторинг должен быть круглосуточным. Больший охват позволит сделать поступающие данные более достоверными, а меры по предотвращению подобных ситуаций более оперативными, — подытожил ученый. С экспертом трудно не согласиться: право на чистый воздух превращается в формальность, если мы не можем объективно оценить уровень этой чистоты. Дмитрий Смирнов.