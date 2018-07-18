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Александр Ревва не явился в суд после обвинений в плагиате
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Александр Ревва не явился в суд после обвинений в плагиате 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александр Ревва не только шоумен, резидент шоу Comedy Club, но и певец. Свои хиты он выпускает под псевдонимом Артур Пирожков. В мае он выпустил новую песню «Чика», которая сразу полюбилась слушателям. Сейчас артист готовится снять клип на этот хит. Однако шоумен из Сочи Руслан Кагарманов еще месяц назад обвинил Ревву в плагиате и обратился в суд. Однако резидент юмористического шоу решил, что молодой человек просто хочет пропиариться за его счет. На днях состоялось первое заседание суда по этому дело, но Александр даже не пришел на него. «Понимаете, известные артисты и думают, что им все сойдет с рук. Сейчас многие так думают, но я с подобным мириться не намерен», — высказался по этому поводу Руслан. Он рассказал, что скоро выпустит свой альбом и хочет, чтобы другие артисты не повторяли ошибок Реввы. По словам шоумена из Сочи, он является автором текста и музыкальной аранжировки трека «Чика». Его огорчает тот факт, что артист даже не извинился перед ним за кражу его творения.
Музыкант намерен довести это дело до конца. Кагарманов заверил, что делает это из принципа, а не ради денег. Он отметил, что на суд не пришли даже представители звезды. «Однако дальше игнорировать меня он не сможет, такие игры с судом опасны», — считает сочинский певец, об этом он рассказал изданию «СтарХит». Руслан уверен, что на следующем заседании увидит Ревву или его представителей, так как дело получило огласку.
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