«ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ — МАРАФОН, А ГРАДУСОВ — ВСЕ ТРИДЦАТЬ…»

Фото из соцсети «ВКонтакте»«ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ — МАРАФОН, А ГРАДУСОВ — ВСЕ ТРИДЦАТЬ…»Строчка из известной песни Владимира Высоцкого будто написана под стайерские соревнования, которые прошли недавно в Нижегородской области . 24 июня состоялся Мининский марафон в Балахне, 15 июля поклонники бега на длинные дистанции стартовали на «Малом Китеже» в Городце . Выступать спортсменам пришлось в невыносимую жару. Участникам трейла «Окская тропа» в Горбатове с погодой повезло чуть больше: 1 июля солнышко периодически пряталось за тучки, понижая температурный градус.

ЖАРКИЙ ДЕБЮТ

Мининский марафон в Балахне состоялся впервые. Кроме классических 42 километров 195 метров были ещё «половинка» — 21 км 97 м — и десятка, точнее — 10548 м.

Инициатором проведения марафона выступил Егор Симаков — большой поклонник здорового образа жизни, неоднократный участник различных пробегов. Его начинание поддержала администрация города, в итоге получился отличный спортивный праздник.

— К сожалению, у нас в Балахне беговое движение развито слабо и эту ситуацию нужно менять, но в целом по области желающих бегать очень много — отметил Егор Сергеевич. — Поэтому я был уверен, что участники наберутся. Решил, что это обязательно должен быть марафон. Потому что кроме «Малого Китежа» больше марафонов в регионе не проводится. Сразу определился с местом — набережная. К ней легко подъехать, для проведения соревнований не нужно перекрывать движение, плюс к этому там есть необходимая инфраструктура: например, подведена вода.

— Наконец-то у нас в области ещё один марафон — как же давно я об этом мечтала! — делится в соцсетях впечатлениями о соревнованиях бронзовый призёр Мининского марафона Елена Пархоменко . — Егор Симаков — я не знаю, что движет этим человеком, но он бесплатно, в ущерб себе, организует уже не первый пробег в нашей области. Последние два года удачно проходит шестичасовой бег в Дзержинске, и вот теперь Мининский марафон. Здесь было страшно много народу и объём работы большой, но я знала, что всё получится. Я так рада за Егора, за всех, кто бежал, за всех, кто помогал реализовать этот план в жизнь! Администрация районного центра присоединилась, зацепилась за эту идею, помогла, и, думаю, её сотрудники тоже довольны, что всё прошло успешно!

37-летняя спортсменка рассказала, что бежать 42 км в зной (было +35, а то и больше) ей поначалу не хотелось: в прошлом году из-за перегрева и обезвоживания она не смогла завершить «Малый Китеж». Зато на Мининском марафоне всё сложилось отлично.

— Круг по набережной — 5 километров с «копейкой», на каждом конце были вода и тазики с губками, а посередине стоял «святой» человек, который поливал нас водой из шланга. Если бы его не было, я бы не добежала — спасибо ему, — благодарит бегунья. — Ещё были духовой оркестр, который добавил событию торжественности, рок-группа (классные ребята, несущие позитив и хорошее настроение), диджей-ведущий, который тоже радовал народ музыкой и всех подбадривал.

ОТЛИЧИЛИСЬ И МЫ, И ГОСТИ

Многочисленными «спасибо» организаторам пестрит вся лента на странице Мининского марафона в соцсети «ВКонтакте».

— Хочу выразить огромную благодарность организаторам, — пишет Светлана Ушакова . — Ребята, вы в такую жару сделали всё, чтобы мы все добежали…

— Спасибо организаторам за забег, тяжёлый и достойный, — солидарен со Светланой Владимир Асман. — За душ, воду, губки и тучку на третьем круге.

Победительницей первого Мининского марафона стала Любовь Одрова. 26-летняя нижегородка преодолела 42 км 195 м за 3 часа 51 минуту 47 секунд. Следом за ней финишировала 33-летняя борчанка Ирина Масанова (3:52.04), третье место заняла упоминавшаяся выше Елена Пархоменко (4:34.05).

У мужчин победу праздновал 27-летний гость из Казани Рамиль Мингазов (3:11.34). Серебро досталось павловчанину Виталию Петерсону, который на 15 лет старше чемпиона (3:22.46). Третьим финишировал ещё один ветеран, 47-летний Сергей Штиллер из Нижнего Новгорода (3:33.58).

Лучшее время в полумарафоне показали бегунья из областного центра Александра Давыдова (1:39.24) и спортсмен из Владимира Артём Забавнов (1:29.47). А дистанцию 10548 метров быстрее всех преодолели представляющие Нижний Новгород Оксана Хохлова (46.07) и Алексей Свиридов (37.02).

БЕГИ ВДОЛЬ ОКИ Уже через неделю Свиридов, Хохлова, Давыдова, Масанова и многие другие легкоатлеты вышли на старт трейл-забега «Окская тропа» в Горбатове. Это тоже был дебют, и он тоже прошёл на ура.

— «Окская тропа» — наглядный пример того, что сделать технически сложную и интересную трассу для трейлраннинга реально даже в Центральной России ! Различные по профилю подъёмы и спуски, каменные секции, броды, разные типы покрытия. Прекрасная организация и адекватный стартовый взнос. Однозначный респект организаторам! — замечает Алексей Андрейкин.

— Уверен: это мероприятие в недалёком будущем станет одним из главных событий в мире спорта, — считает Алексей Безыкорнов.

Организаторы позаботились о том, чтобы поучаствовать в трейл-забеге наравне с опытными спортсменами смогли начинающие атлеты и дети. Для самых юных поклонников бега по природному рельефу была предусмотрена дистанция 600 метров. На старт вышли ребятишки даже 2014 и 2015 годов рождения! А победили 11-летние Анна Николаева (Нижний Новгород) и Егор Горячкин ( Арзамас ).

Для взрослых были испытания посложнее — 12, 23 и 34 километра. 12-километровую дистанцию быстрее других покорили Ариадна Симонова из Дзержинска (1:09.34) и Владимир Сорокин из Богородска (58.16). Первыми на отметке 23 км были приехавшая из Коврова Анастасия Данилова (2:21.34) и уже известный нам Алексей Свиридов (1:53.15). Самую длинную дистанцию, 34 км, успешнее всех преодолели постоянная участница пробегов, в том числе трейлов, 42-летняя Оксана Хохлова (3:40.00) и нижегородец Денис Смородин (2:55.09). Вместе с бегунами на старт вышли поклонники скандинавской ходьбы.

ПО ДРЕВНИМ УЛИЦАМ ГОРОДЦА

И наконец, «Малый Китеж» — в минувшее воскресенье марафон состоялся уже в 17-й раз. Трасса проходит по городу, а потом выходит за его пределы, где спортсмены преодолевают два круга по 20 километров. В конце каждого круга они вбегают в Городец. В программе также были забеги на 10000, 2000 и 420 метров — дистанция для детей.

— Мы, как всегда, серьёзно готовились к марафону, — сказал главный специалист городецкого комитета по физической культуре и спорту Максим Былков. — Зная, что в это время обычно стоит жара, в первую очередь позаботились о воде для бегунов. Её было с лихвой, претензий по этому поводу от спортсменов не слышал. Тем не менее несколько атлетов с главной дистанции всё же сошли.

Анапы и Всего в «Малом Китеже» приняли участие почти 280 спортсменов из Нижегородской области и других регионов. Были представители Московской, Архангельской, Ивановской, Смоленской областей, Чувашии . Бегуны приехали даже из Нового Уренгоя и Нефтеюганска Туапсе . Встречали в Городце и гостей из Израиля