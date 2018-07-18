В центре Святителя Тихона помогают трудным подросткам

В социальном центре Святителя Тихона при Донском монастыре проходит необычная благотворительная акция. Редактор газеты «Мой район Донской» связался с организаторами сбора электронных книг для осужденных подростков в среду, 18 июля.

В данный момент Донской монастырь проводит благотворительную программу, посвященную поддержке несовершеннолетних заключенных, которые находятся в СИЗО . Стартовала эта акция в начале месяца, а сейчас продолжается сбор. По словам организаторов, им необходимо собрать 10 электронных книг, которые помогут подросткам повысить свой уровень образования.

— Мы помогаем подросткам становиться лучше, давая несовершеннолетним заключенным возможность получать школьное образование, — поделился с редакцией газеты «Мой район Донской» куратор программы и крупный общественный деятель Александр Гезалов

Организаторы отметили, что принять участие в акции может любой житель района. Подробности можно найти на официальной странице монастыря в социальных сетях.

Фото: Донской монастырь