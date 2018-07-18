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В центре Святителя Тихона помогают трудным подросткам
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В центре Святителя Тихона помогают трудным подросткам 

Управа Донского района города Москвы 34 минуты назад
Фото: Мой район Донской
В социальном центре Святителя Тихона при Донском монастыре проходит необычная благотворительная акция. Редактор газеты «Мой район Донской» связался с организаторами сбора электронных книг для осужденных подростков в среду, 18 июля.
В данный момент Донской монастырь проводит благотворительную программу, посвященную поддержке несовершеннолетних заключенных, которые находятся в СИЗО. Стартовала эта акция в начале месяца, а сейчас продолжается сбор. По словам организаторов, им необходимо собрать 10 электронных книг, которые помогут подросткам повысить свой уровень образования.
— Мы помогаем подросткам становиться лучше, давая несовершеннолетним заключенным возможность получать школьное образование, — поделился с редакцией газеты «Мой район Донской» куратор программы и крупный общественный деятель Александр Гезалов.
Организаторы отметили, что принять участие в акции может любой житель района. Подробности можно найти на официальной странице монастыря в социальных сетях.
Фото: Донской монастырь
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