Активистки выкладывают видео с танцами в поддержку арестованной иранской гимнастки

Женщины по всему миру выкладывают в социальные сети танцевальные видео в поддержку иранской гимнастки Маэдэ Ходжабри под хэштегом #DancingIsNotACrime ("Танец не преступление"). Об этом сообщает издание Good.

У 18-летней Ходжабри более 600 тыс. подписчиков в Instagram, где она размещала видео с танцами под иранскую и западную поп-музыку в собственном исполнении. Девушка была задержана иранскими властями 9 июля. Ей было предъявлено обвинение в нарушении моральных норм, включая ношение слишком откровенной одежды на видео: девушка появлялась на видео без хиджаба, в джинсах и коротком топе. Позже государственное телевидение Ирана показало запись, на которой Ходжабри признается в неподобающем поведении. Девушка отметила, что записывала видеоролики для своих подписчиков, чтобы показать навыки гимнастики.

"Я не стремилась привлечь внимание или призвать других девушек делать то же самое. Я не работала с командой, меня не тренировали. Я занимаюсь только гимнастикой", — отметила Ходжабри в своем комментарии. Она также добавила, что ее семья не знала об аккаунте в Instagram и записанных видео с танцами. Позже Ходжабри была переведена под домашний арест.

Танцы не являются незаконным действием в Иране, однако женщинам запрещено танцевать в одиночку на публике. Публично женщинам разрешается танцевать с мужчинами только в присутствии членов семьи. При этом женщины должны быть одеты в хиджабы.

Страница Ходжабри в Instagram была заблокирована. В знак солидарности с девушкой пользователи социальных сетей создали ее фан-страницы и публикуют посты в поддержку иранской гимнастки.

"Я солидарна с женщинами и девочками Ирана, которые рискуют попасть в тюрьму только из-за того, что выражают себя. Протест — это право и танец не преступление", — написала в своем аккаунте в Twitter сотрудница правозащитной организации Amnesty International Лесли Лила.

В «Глобальном индексе гендерного разрыва 2017» по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ) Иран занял 140 строчку из 144, войдя в список стран с самым высоким гендерным неравенством. По мнению специалистов ВЭФ, чтобы достичь равноправия между полами на глобальном уровне, потребуется как минимум 100 лет. Россия в рейтинге занимает 71 строчку.

Финляндия, Руанда и Швеция. Общая ситуация с гендерным неравенством в мире ухудшилась в 2017 году впервые за историю подсчета этого показателя с 2006 года. Разрыв между мужчинами и женщинами в 2017 году удалось нивелировать на 68%. В 2016 году этот показатель составлял 68,3%. Ни одной стране мира пока не удалось достичь полного равенства между полами. Первую строчку рейтинга заняла Исландия — ей удалось закрыть 88% гендерного разрыва. Лидерами рейтинга также стали Норвегия

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