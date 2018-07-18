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Код ИБ впервые пройдет в Якутске
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Код ИБ впервые пройдет в Якутске 

Anti-Malware.ru 34 минуты назад
16 августа столица Республики Саха впервые готовится принять самую масштабную конференцию по информационной безопасности — «Код ИБ», которая проходит на территории 6 стран (27 городов).
“Код информационной” безопасности” — серия бесплатных конференций для сотрудников служб информационной безопасности и информационных технологий, которая успешно проводится уже более 14 лет.
Спикерами станут Алена Бугаенко (SearchInform, г. Москва), Сергей Чекрыгин (Check Point, г. Москва), Игорь Пеннер (ГК ТОНК, г. Москва) и другие известные эксперты-практики из Москвы и Новосибирска, в том числе, из компаний Доктор Веб, ESET, АйТИ Таск, StaffCop и других.
Основными темами конференции будут тренды кибербезопасности, управление и технологии ИБ. Мероприятие завершится сессией «Горячая десятка», в рамках которой будут названы 10 самых актуальных проблем региона в сфере информационной безопасности.
Следует отметить, что якутский «Код ИБ» пройдет в рамках второго межрегионального форума IT и кибербезопасности «Iceberg». «Организаторы Iceберга обратились к нам с инициативой привезти наш „Код ИБ“ в Якутию, и мы с радостью согласились. Открыв в прошлом году Хабаровск и Владивосток, мы продолжаем осваивать Дальний Восток».
Бесплатная регистрация для руководителей и специалистов отделов ИБ и ИТ по ссылке https://yakutsk.codeib.ru/
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