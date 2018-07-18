Код ИБ впервые пройдет в Якутске

16 августа столица Республики Саха впервые готовится принять самую масштабную конференцию по информационной безопасности — «Код ИБ», которая проходит на территории 6 стран (27 городов).

“Код информационной” безопасности” — серия бесплатных конференций для сотрудников служб информационной безопасности и информационных технологий, которая успешно проводится уже более 14 лет.

Основными темами конференции будут тренды кибербезопасности, управление и технологии ИБ. Мероприятие завершится сессией «Горячая десятка», в рамках которой будут названы 10 самых актуальных проблем региона в сфере информационной безопасности.

Следует отметить, что якутский «Код ИБ» пройдет в рамках второго межрегионального форума IT и кибербезопасности «Iceberg». «Организаторы Iceберга обратились к нам с инициативой привезти наш „Код ИБ“ в Якутию, и мы с радостью согласились. Открыв в прошлом году Хабаровск Владивосток , мы продолжаем осваивать Дальний Восток».

Бесплатная регистрация для руководителей и специалистов отделов ИБ и ИТ по ссылке https://yakutsk.codeib.ru/