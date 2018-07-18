Видео дня: Барак и Мишель Обама устроили танцевальный баттл

Барак Обама побывал с визитом в Кении, на родине своего отца. Здесь он присутствовал на открытии нового спортивного и тренировочного центра, которым владеет его сестра — Аума Обама — и ее фонд Sauti Kuu. Услышав музыку, Обама не сдержался и станцевал вместе со своей бабушкой Сарой, что, конечно, попало на камеры.

Этот танец стал своеобразным ответом недавно попавшей в Сеть записи с концерта Бейонсе, где Мишель Обама танцевала с Тиной Ноулз — мамой суперпопулярной певицы.

А как тебе кажется, кто из супругов победил в танцевальном баттле?

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Фото:Instagram