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Видео дня: Барак и Мишель Обама устроили танцевальный баттл
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Видео дня: Барак и Мишель Обама устроили танцевальный баттл 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
56-летний экс-президент США Барак Обама на встрече в Кении показал, что неплохо владеет искусством танца.
Барак Обама побывал с визитом в Кении, на родине своего отца. Здесь он присутствовал на открытии нового спортивного и тренировочного центра, которым владеет его сестра — Аума Обама — и ее фонд Sauti Kuu. Услышав музыку, Обама не сдержался и станцевал вместе со своей бабушкой Сарой, что, конечно, попало на камеры.
Этот танец стал своеобразным ответом недавно попавшей в Сеть записи с концерта Бейонсе, где Мишель Обама танцевала с Тиной Ноулз — мамой суперпопулярной певицы.
А как тебе кажется, кто из супругов победил в танцевальном баттле?
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Фото:Instagram
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