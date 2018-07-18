Ущерб от кибератак в мире может удвоиться в ближайшие два года

Как сообщалось ранее, по данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери от кибератак в мире составили порядка $1 трлн.

"По оценкам экспертов, в ближайшие два года эта цифра может удвоиться, а то и утроиться. Поэтому сегодня нужны дополнительные меры не только своевременного выявления угроз, но и реагирования на них. Эта задача и федерального центра, и региональных властей", — сказал Бойко.

По его словам, готовность к отражению внешних воздействий продемонстрировала устойчивая работа всех структур во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России . Ранее президент страны отметил, что на информационные ресурсы, обеспечивающие проведение чемпионата, было совершено более 25 млн кибератак. «И вы были свидетелями, что это никак не отразилось на проведении [чемпионата], поэтому ресурсные возможности наших структур достаточны для решения этих задач», — пояснил Бойко.

Межрегиональная конференция «Инфофорум — Северный Кавказ» проходит в среду в Ставрополе. Темами обсуждения стали информационная безопасность, развитие электронных услуг, цифровые технологии. Инфофорум, посвященный вопросам информационной безопасности в России, проходит с 2001 года и ежегодно собирает более 1,5 тыс. специалистов.

Также регулярно проводятся межрегиональные конференции, которые объединяют специалистов федеральных округов России. Цель — представить лучшие решения и передовые практики для органов власти и крупных предприятий в регионах.