Администрация Твери расторгает договор с хозяином парка Победы из-за плохого благоустройства

Администрация города Твери направила ООО «Традиция» уведомление об одностороннем отказе от исполнения концессионного соглашения на реконструкцию недвижимого и движимого имущества, расположенного в парке Победы, в связи с многочисленными нарушениями концессионером условий документа.

Напомним, что концессионное соглашение на реконструкцию парка Победы было заключено в июле 2016 года по итогам открытого конкурса. Концессионер — ООО «Традиция» — взял на себя обязательство направить на реконструкцию парка более 30 миллионов рублей и завершить все работы до октября 2020 года. Взамен по окончании всех работ по реконструкции и благоустройству парка концессионер получил право до 2031 года эксплуатировать данную территорию в соответствии с её целевым назначением.

По мнению администрации Твери, ООО «Традиция» нарушило условия соглашения. До сих пор не сданы работы по реконструкции парка, проведённые в 2016 и 2017 годах. Систематически не выполняются обязательства по содержанию и благоустройству территории парка. Также в нарушение соглашения без согласования с муниципалитетом в парке были установлены вендинговые автоматы, пункты проката и аттракционы. Кроме того, ООО «Традиция» за два года так и не застраховала риски, связанные с эксплуатацией парка, хотя по соглашению такой договор должен был быть заключён.

Все нарушения, допускавшиеся в течение двух лет, фиксировались специальными актами контроля, которые размещены в открытом доступе на сайте администрации города. По совокупности всех нарушений администрацией города было принято решение об одностороннем отказе от исполнения концессионного отношения. Концессионер уведомлен об этом в официальном порядке. ООО «Традиция» должно передать муниципалитету принятый в концессию объект — парк Победы — в том числе всё демонтированное имущество, а именно — оборудование экстрим-площадки, скамейки, урны.

В случае, если концессионер не согласится с предъявленными претензиями и со своей стороны откажется от расторжения соглашения, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Что касается дальнейшего обслуживания парка, благоустройства и развития данной территории, к качеству содержания которой неоднократно предъявлялись претензии со стороны жителей города, то рассматривается вопрос передачи рекреационной зоны одному из муниципальных предприятий. В частности, это может быть МБУ «Зеленстрой» или МУП «Городской сад». Одной из первоочередных задач обслуживающей организации будет восстановление экстрим-площадки, которая пользовалась большой популярностью у молодежи, сообщает отдел информации и аналитики администрации города Твери.

Напомним, до ООО «Традиция» хозяином парка было ООО «Тверские парки», с которым заключили договор в 2015 году. Но эта фирма плохо исполняла свои обязанности и не выполняла условия договора. Поэтому был проведен конкурс, согласно которому выбрали ООО «Традиция». Но и они не смогли за последние годы улучшить внешний вид парка.