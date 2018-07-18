Ещё
РЖД предоставит удаленный доступ к бухгалтерским и налоговым данным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД предоставит удаленный доступ к бухгалтерским и налоговым данным 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ОАО «РЖД» с 1 января 2019 года перейдет на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг, в рамках которого ФНС получит удаленный доступ к информационным системам компании, которые используются для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, говорится в сообщении налогового ведомства по итогам встречи главы ФНС Михаила Мишустина и главы РЖД Олега Белозерова.
"Предоставление РЖД удаленного доступа к своим системам является стратегическим проектом для ФНС России. Действующие участники налогового мониторинга используют витрины данных, в которые из информационных систем частично выгружаются необходимые налоговой документы. Это снижает административное давление, трудозатраты и повышает прозрачность налогоплательщика", — цитирует ведомство Мишустина.
ОАО «РЖД» находится на седьмом месте по объему налоговых платежей среди крупнейших налогоплательщиков. За 2017 год компания перечислила в региональные бюджеты 311 миллиардов рублей налогов, что на 8% больше предыдущего года.
Предоставив налоговикам удаленный доступ к данным, РЖД примет участие в пилотном проекте ФНС России по переходу на технологию стандартного файла налогового аудита — специальную программу-робота, который автоматически проанализирует все данные налогоплательщика в режиме реального времени и подготовит для налогового инспектора отчет по оценке правильности и полноты исчисления налогов и сборов. «Применение технологии роботов обеспечит проверку данных сотен миллионов операций и документов организации в считанные секунды», — сообщает ведомство.
В тестировании технологии примут участие и другие компании, которые используют режим налогового мониторинга. Это режим действует с 2015 года, в настоящее время он проводится в отношении 26 крупнейших налогоплательщиков, в том числе "Роснефти", "Газпромнефти", "Лукойла", "Новатэка", "Норильского никеля", а также компаний "Аэрофлот", "Интер РАО", Банка «Национальный Клиринговый Центр», "Мегафон", "МТС" и других.
Контроль в режиме реального времени позволяет налоговому органу отказаться от истребования документов. При этом повышается скорость закрытия налогового периода, что гарантирует налогоплательщику снижение налоговых рисков и позволяет избежать доначислений налогов, пеней и штрафов.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной174
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры157
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа209
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа68
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение