РЖД предоставит удаленный доступ к бухгалтерским и налоговым данным

"Предоставление РЖД удаленного доступа к своим системам является стратегическим проектом для ФНС России. Действующие участники налогового мониторинга используют витрины данных, в которые из информационных систем частично выгружаются необходимые налоговой документы. Это снижает административное давление, трудозатраты и повышает прозрачность налогоплательщика", — цитирует ведомство Мишустина.

ОАО «РЖД» находится на седьмом месте по объему налоговых платежей среди крупнейших налогоплательщиков. За 2017 год компания перечислила в региональные бюджеты 311 миллиардов рублей налогов, что на 8% больше предыдущего года.

Предоставив налоговикам удаленный доступ к данным, РЖД примет участие в пилотном проекте ФНС России по переходу на технологию стандартного файла налогового аудита — специальную программу-робота, который автоматически проанализирует все данные налогоплательщика в режиме реального времени и подготовит для налогового инспектора отчет по оценке правильности и полноты исчисления налогов и сборов. «Применение технологии роботов обеспечит проверку данных сотен миллионов операций и документов организации в считанные секунды», — сообщает ведомство.

Контроль в режиме реального времени позволяет налоговому органу отказаться от истребования документов. При этом повышается скорость закрытия налогового периода, что гарантирует налогоплательщику снижение налоговых рисков и позволяет избежать доначислений налогов, пеней и штрафов.