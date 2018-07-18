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С «Южных Ворот» запустили новые автобусные рейсы до Ростовской области
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С «Южных Ворот» запустили новые автобусные рейсы до Ростовской области 

Управа района Братеево города Москвы 53 минуты назад
Фото: Братеево
Дополнительная продажа билетов в Ростовскую область с автостанции «Южные Ворота» стартовала в минувший вторник, 17 июля. Об этом пишет портал ГУП «Мосгортанс».
Автобусные рейсы до Ростовской области будут отправляться ежедневно в 15:30, а прибывать на автовокзал «Главный» в городе Ростов-на-Дону в 09:45. Кроме того, автобусы будут останавливаться и в городе Аксай. Стоимость проезда будет одинаковой для Аксая и Ростова-на-Дону.
Уточняется, что за провоз багажа необходимо будет доплачивать, а для детей в возрасте до 12 лет при наличии оригинала свидетельства о рождении организуют льготный проезд. Подробнее читайте на сайте ГУП «Мосгортранс».
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