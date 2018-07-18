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Власти Вологодской области намерены полностью обеспечить жителей чистой водой к 2024 году
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Власти Вологодской области намерены полностью обеспечить жителей чистой водой к 2024 году 

ТАСС 1 час назад
ВОЛОГДА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области планирует к 2024 году полностью обеспечить население региона качественной питьевой водой. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства области.
Согласно докладу Роспотребнадзора, чуть более 45% жителей региона обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в области сложилась наихудшая среди регионов России ситуация.
"К 2024 году планируется увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей санитарным требованиям и гигиеническим нормативам, до 100%.
В перечень первоочередных вошли мероприятия в 21 населенном пункте Вологодской области. Общая потребность на реализацию оценочно составляет 568,41 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета 500 млн рублей, срок их реализации — 2018-2020 годы", — сказали ТАСС в пресс-службе.
По данным регионального правительства, начато строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения в восьми муниципалитетах, на что из областного бюджета выделено в 2018 году 92,2 млн рублей, в 2019 году — 84,5 млн рублей. Помимо этого, в Вологде в ближайшие два года будет проведена реконструкция очистных сооружений, проект оценивается в 127,67 млн рублей, в том числе 98 млн рублей выделены из областного бюджета, оставшуюся часть расходов профинансирует муниципалитет.
Как отмечает управление Роспотребнадзора по области, в 2017 году 45% жителей были обеспечены качественной водой, в 2016 году — 42,9%, в 2015 году — 38,5%, в первой половине этого года — 45,4%. Одной из основных причин низкого качества питьевой воды в регионе названа неудовлетворительная организация лабораторного контроля (не обеспечен в полном объеме на 65% водопроводов). Загрязнителями воды являются как вещества природного происхождения — бор, фтор, железо, так и вещества техногенного происхождения — хлороформ, алюминий, добавили в ведомстве.
"По результатам оценки риска здоровью населения от употребления питьевой воды в 2017 году, суммарный риск развития неканцерогенных и канцерогенных эффектов для населения оценивается как приемлемый", — сообщили в правительстве области.
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