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Бунт Меган Маркл: несладкая жизнь
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Бунт Меган Маркл: несладкая жизнь 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Меган Маркл всего два месяца как присоединилась к королевской семье, но уже вынуждена в полной мере выполнять свои обязанности герцогини. Между встречами с королевой и различными публичными мероприятиями она уже познала все плюсы и минусы жизни в качестве столь важной персоны.
Меган быстро адаптировалась ко всем многочисленным правилам королевской семьи, указывающим на то, что можно и чего нельзя делать, однако, как утверждается, некоторые правила королевского бытия она находит трудными для ее понимания.
Таким, например, является тот факт, что королева предпочитает, чтобы женщины носили платья и юбки, а не брюки. Нередко Меган вынуждена спрашивать Гарри о том, почему что-либо должно делаться именно так, как ей указывают. Обо всем этом изданию PEOPLE сообщил источник, близкий к паре.
«Я думаю, что временами она чувствует себя несколько подавленной, — сказал источник. — Но это ее новая жизнь, и ей придется смириться с этим». Оказавшись в новом мире, всегда приходится соглашаться с его правилами.
Бывшая актриса, которая считается феминисткой, высказалась 10 июля, во время вечеринки в резиденции британского посла в Дублине, о том, что довольна результатом проведенного в Ирландии референдума относительно абортов. Стоит отметить, что члены королевской семьи всегда стараются избегать обсуждения подобных или политических моментов. Слова Меган разместила в Twitter сенатор Кэтрин Нун, которая позднее удалила их.
«Это результат ее наивности, — говорит королевский биограф Роберт Лэйси. — Внутри семьи они говорят открыто, и все знают правила. Ей предстоит пройти трудный путь и понять, что она не может доверять никому, за исключением самого ближнего круга».
Ранее источник, близкий к Маркл, утверждал, что Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления. Он говорил, что девушка удивлена таким пристальным вниманием к ее персоне и в разговорах с друзьями сетует на то, что далеко не так представляла себе свою жизнь.
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