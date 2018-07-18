Волонтеры восстановили снесенные паводком мосты в Тебердинском заповеднике в КЧР 

ЧЕРКЕССК, 18 июля. /ТАСС/. Эковолонтеры-участники лагеря «Экодемия» проводят благоустройство туристических маршрутов Тебердинского биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии (КЧР), на одном из них они восстановили смытые паводком мостовые переходы через горные реки. Об этом в среду сообщил ТАСС замдиректора заповедника по экопросвещению Юрий Саркисян.
"К нам прибыла первая группа волонтеров в составе 21 человека, это студенты и школьники из Московской области. Они пробудут у нас до 25 июля. Ребята работают в вольерном комплексе, проводят его покраску, провели уже субботник маршрута на Усадьбе, а на популярном экомаршруте «Алибек» волонтеры навели мосты и переправы через реки, которые были снесены осенними и весенними паводками. Ведутся также работы по благоустройству маршрута на Бадукские озера", — сказал Саркисян.
Лагерь для эковолонтеров «Экодемия», организованный в рамках Года добровольца, будет работать до конца августа. «Ожидается, что в течение трех потоков его участниками станут более 80 волонтеров из разных регионов страны», — отметил собеседник агентства.
Лагерь разбит в буковом лесу в 3 км от усадьбы заповедника.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 2016 году отметил 80-летие. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В заповеднике проложено 17 экологических маршрутов, из них два на Архызском участке. В тройку самых популярных маршрутов входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.