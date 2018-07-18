Волонтеры восстановили снесенные паводком мосты в Тебердинском заповеднике в КЧР

ЧЕРКЕССК , 18 июля. / ТАСС /. Эковолонтеры-участники лагеря «Экодемия» проводят благоустройство туристических маршрутов Тебердинского биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии (КЧР), на одном из них они восстановили смытые паводком мостовые переходы через горные реки. Об этом в среду сообщил ТАСС замдиректора заповедника по экопросвещению Юрий Саркисян

"К нам прибыла первая группа волонтеров в составе 21 человека, это студенты и школьники из Московской области . Они пробудут у нас до 25 июля. Ребята работают в вольерном комплексе, проводят его покраску, провели уже субботник маршрута на Усадьбе, а на популярном экомаршруте «Алибек» волонтеры навели мосты и переправы через реки, которые были снесены осенними и весенними паводками. Ведутся также работы по благоустройству маршрута на Бадукские озера", — сказал Саркисян.

Лагерь для эковолонтеров «Экодемия», организованный в рамках Года добровольца, будет работать до конца августа. «Ожидается, что в течение трех потоков его участниками станут более 80 волонтеров из разных регионов страны», — отметил собеседник агентства.

Лагерь разбит в буковом лесу в 3 км от усадьбы заповедника.