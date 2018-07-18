Ещё
Снесенные паводком мосты в Тебердинском заповеднике восстановили волонтеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снесенные паводком мосты в Тебердинском заповеднике восстановили волонтеры 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Участники лагеря «Экодемия» восстановили смытые паводком мостовые переходы через горные реки в Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии.
«К нам прибыла первая группа волонтеров в составе 21 человека, это студенты и школьники из Московской области. Они пробудут у нас до 25 июля. Ребята работают в вольерном комплексе, проводят его покраску, провели уже субботник маршрута на Усадьбе, а на популярном экомаршруте «Алибек» волонтеры навели мосты и переправы через реки, которые были снесены осенними и весенними паводками. Ведутся также работы по благоустройству маршрута на Бадукские озера», — сообщил ТАСС заместитель директора заповедника по экопросвещению Юрий Саркисян.
Лагерь для эковолонтеров «Экодемия» был организован в рамках Года добровольца, будет работать до конца лета. Участники лагеря занимаются благоустройством туристических маршрутов в заповеднике. «Ожидается, что в течение трех потоков его участниками станут более 80 волонтеров из разных регионов страны», — пояснил Саркисян.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта. Там действует 17 экологических маршрутов. В тройку самых популярных входят маршруты на Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.
«Это Кавказ»: последние новости
В Дагестане выбирают символ Махачкалы В Дагестане стартовал новый конкурс управленческих кадров Врио главы Дагестана вошел в состав президиума Госсовета
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной170
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры154
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа204
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»33
Афганистан захотел извинений от России127
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение