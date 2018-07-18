Снесенные паводком мосты в Тебердинском заповеднике восстановили волонтеры

Участники лагеря «Экодемия» восстановили смытые паводком мостовые переходы через горные реки в Тебердинском биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесии

«К нам прибыла первая группа волонтеров в составе 21 человека, это студенты и школьники из Московской области . Они пробудут у нас до 25 июля. Ребята работают в вольерном комплексе, проводят его покраску, провели уже субботник маршрута на Усадьбе, а на популярном экомаршруте «Алибек» волонтеры навели мосты и переправы через реки, которые были снесены осенними и весенними паводками. Ведутся также работы по благоустройству маршрута на Бадукские озера», — сообщил ТАСС заместитель директора заповедника по экопросвещению Юрий Саркисян

Лагерь для эковолонтеров «Экодемия» был организован в рамках Года добровольца, будет работать до конца лета. Участники лагеря занимаются благоустройством туристических маршрутов в заповеднике. «Ожидается, что в течение трех потоков его участниками станут более 80 волонтеров из разных регионов страны», — пояснил Саркисян.

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта. Там действует 17 экологических маршрутов. В тройку самых популярных входят маршруты на Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.