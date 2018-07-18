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Подмосковные муниципалитеты получат 575 млн рублей субсидий на ликвидацию свалок
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Подмосковные муниципалитеты получат 575 млн рублей субсидий на ликвидацию свалок 

RT на русском 59 минут назад
Фото: RT на русском
Из бюджета Московской области будет направлено 575 млн рублей субсидий на устранение незаконных свалок, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства региона Дмитрия Пестова.
«Эти средства запланированы в госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», — рассказал Пестов.
По его словам, субсидии выделят на условиях минимального софинансирования со стороны муниципальных бюджетов.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали 138 несанкционированных свалок с начала 2018 года.
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