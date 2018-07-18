Подмосковные муниципалитеты получат 575 млн рублей субсидий на ликвидацию свалок

Из бюджета Московской области будет направлено 575 млн рублей субсидий на устранение незаконных свалок, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства региона Дмитрия Пестова

«Эти средства запланированы в госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», — рассказал Пестов.

По его словам, субсидии выделят на условиях минимального софинансирования со стороны муниципальных бюджетов.