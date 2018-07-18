Как одеться на пляж: учимся у десяти звезд

Предлагаем на звездных примерах изучить разные варианты пляжных ансамблей и разобрать их плюсы и минусы.

Джессика Альба носит исключительно бикини и очень редко надевает на пляже шляпу или парео, чтобы защититься от солнца. Возможно, кожа знойной южанки не так подвержена солнечным ожогам, а вот нам с вами не стоит повторять ее опыт. Дополнительная защита от солнца никогда не повредит!

Что касается выбора модели купальника, то тут красотку можно только похвалить — она умеет подчеркивать достоинства своей фигуры. Так что если и вам тоже скрывать нечего, носите бикини и меняйте их так же часто, как Альба. Только учтите, что в первые дни пребывания на пляже загорать лучше в одном и том же купальнике — чтобы рисунок загара получился четким и красивым.

Ольга Бузова тщательно следит за собой и даже на пляж выходит при полном параде. Это, конечно, похвально, но декоративной косметикой все же лучше не злоупотреблять. Вместо красной помады выбирайте специальную защитную с высоким фактором SPF и откажитесь от туши. Полный боевой раскрас хорош лишь для пляжной фотосессии, но не для отдыха на солнце.

А еще Ольга меняет купальники по нескольку раз в день и порой даже не успевает выгулять все, что привозит с собой в отпуск. У телеведущей и певицы большая коллекция пляжной одежды, которая постоянно пополняется. Например, когда в Эмиратах Ольга приобрела оранжевый комплект (на фото вверху), он стал самым любимым. Этот цвет гармонирует с загорелой кожей. Так что берем на вооружение и этот прием: пока вы не загорели, носите купальники светлых тонов, а к концу отпуска щеголяйте в самых ярких.

3. Бейонсе: яркие цвета

Шоколадке Бейонсе повезло еще больше: ей не надо ждать момента, чтобы продемонстрировать новый яркий купальник. С таким красивым оттенком кожи певице очень идут белый и все яркие цвета. А еще здорово, что одними только модными бикини девушка не ограничивается — ее можно увидеть в самых разных моделях купальников.

Модельное прошлое и настоящее Виктории Бони дает о себе знать, даже когда она не идет по подиуму или участвует в профессиональной фотосессии, а позирует для снимка в Instagram. Выверенные позы и идеально сидящие купальники — как будто в рекламном каталоге. Если вы не очень хорошо умеете позировать и мечтаете о классных фотках из отпуска, учитесь!

Хайди Клум — успешная модель с мировым именем (в отличие от Вики Бони), но в частной жизни умеет мгновенно выключать свою звездность. Поэтому на пляже она не занимается самолюбованием и не принимает картинные позы, а просто отдыхает, наслаждается морем и солнцем. Купальники и аксессуары она выбирает исключительно из соображений функциональности и удобства. Такие универсальные модели бикини подходят не только для плавания и загара, но и для активного отдыха на пляже — Хайди не лежит в шезлонге, а делает пробежки вдоль берега или играет с детьми.

Шарлиз Терон придерживается того же принципа функциональности при составлении пляжных луков: помимо купальника она всегда берет с собой на пляж шорты или легкое платье, парео или хлопковую блузу и очки в крупной оправе, чтобы защититься от палящего солнца.

То, как Деми Мур выглядит в купальнике в ее 55 лет, дает право больше не говорить ничего! Какая тут может быть критика и разбор полетов? Одни ахи, охи, восторги и аплодисменты. Браво, Деми! Кстати, слева в коллаже — снимок 14-летней давности, а три справа сделаны в течение последних лет. Разве есть разница?

Светлокожая блондинка Гвен никогда не забывает защищаться от губительного влияния южного солнца, и правильно делает! Так что в пляжном арсенале певицы обязательно всегда есть шляпка, бейсболка, очки, парео и зонтик. Это уже не говоря о том, что Гвен полностью раздевается на пляже только непосредственно перед заходом в море. До этого сидит в тени, укрытая и закутанная. Но это совсем не мешает ей выглядеть стильно и ярко!

9. Рианна : модный шик По пляжным образам Рианны можно запросто изучать все тренды сезона — певица заправская модница.

Если вы тоже спортсменка, комсомолка и просто красавица, как Маша Шарапова , одними маленькими однотипными бикини вам не обойтись. Обязательно имейте в своей коллекции разные модели, чтобы не ограничивать себя в движении, как знаменитая теннисистка!

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