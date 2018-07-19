Метательница молота Царева на чемпионате Европы в Берлине намерена бороться за награды

Царева выиграла золото чемпионата страны в Казани с результатом 70,72 метра. Второе место заняла Софья Палкина (67,68), также имеющая допуск от IAAF. Третьей стала Наталья Полякова (66,54).

"Я недовольна результатом, который показала сегодня, на предыдущих стартах мне удавалось метнуть снаряд на пару метров дальше, — заметила Царева. — Но впереди у меня чемпионат Европы, вся подготовка направлена на этот старт. Очень хотелось бы попасть в Берлине в тройку сильнейших".

"Я очень давно не выступала на зарубежных стартах, недавно полученный допуск меня подбодрил. Но я не знаю, чего от себя сейчас ждать. С одной стороны, можно пропустить три года и метнуть на два метра дальше обычного, а с другой — перегореть и не реализовать себя", — подытожила спортсменка.

Лучший результат Царевой в этом сезоне равен 73,22 метра. Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 12 августа.