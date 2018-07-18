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Главу женской ячейки террористов осудили на пять лет
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Главу женской ячейки террористов осудили на пять лет 

News.ru 1 час назад
Московский окружной военный суд 18 июля вынес решение по делу главы женской террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещённая на территории России организация) Аллы Беспаловой. Её приговорили к пяти годам колонии общего режима.
После задержания Беспаловой предъявили обвинения по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», а во время избрания меры пресечения ей инкриминировалось участие в деятельности группировки террористов, передаёт ФАН.
Беспалова работала в отделе социальной защиты, а после заключила трудовой договор с колл-центром такси. По её словам, она хотела стать оператором, так как хотела общаться с людьми.
Муж осуждённой, Иса Рагимов, ранее также приговорили к 12 годам лишения свободы по такому же обвинению.
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