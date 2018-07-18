Долг платежом красен. Саакашвили выбрал себе президента Грузии

Очевидно, что экс-президент Грузии возлагает на своего протеже большие надежды. И дело даже не в том, чтобы взять реванш у правящей ныне партии «Грузинская мечта» и отстранить от власти премьера Бидзину Иванишвили . У Саакашвили, что называется, шкурный интерес.

Напомним, что по новой конституции Грузия — парламентская республика. И президент наделен лишь символическими функциями. Но глава государства вправе, например, помиловать Саакашвили. На родине против него заведено несколько уголовных дел, и он приговорен к шести годам тюрьмы. Кроме того, президент может вернуть бывшему грузинскому лидеру гражданство страны. А это уже заявка на возвращение в большую политику.

При этом в случае победы Вашадзе Саакашвили вполне может рассчитывать на его благосклонность. Ведь вся политическая карьера кандидата в президенты связана с именем Михаила Саакашвили. Именно он в 2004 году пригласил Вашадзе и его супругу — звезду балета Нину Ананиашвили — в Грузию и предоставил им грузинское гражданство.

При Саакашвили Вашадзе вошел в правительство. Сначала он был министром культуры и спорта, а после «пятидневной войны» возглавил МИД . Впрочем, еще до конфликта с Южной Осетией , Вашадзе вел переговоры от грузинской стороны с Россией . В частности, он предлагал заменить российских миротворцев на международные полицейские силы.

Более того, по некоторым данным, супруга Вашадзе — крестная мать младшего сына Саакашвили Николоза. То есть тут уже почти родственные связи: ну а куму-то помочь — это всегда пожалуйста. Так что Саакашвили свой выбор уже сделал в надежде на то, что долг платежом красен.

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