Ещё
На Ставрополье протянут интернет к хуторам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ставрополье протянут интернет к хуторам 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольский край в этом году завершит программу по прокладке оптоволоконных линий высокоскоростного интернета в малые населённый пункты, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора.
Таким образом край устраняет цифровое неравенство между жителями региона.
«В этом году за счет бюджетных средств будет завершена программа обеспечения оптоволоконными линиями малых населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек. Вопрос с населенными пунктами с населением от 500 до 1000 жителей также будет закрыт в текущем году при участии компании «Ростелеком»», — говорится в сообщении.
Край также намерен подключить к сети Интернет около 240 лечебных учреждений края.
Государственными услугами в интернете, по словам губернатора Владимира Владимирова, пользуются свыше 66% жителей Ставрополья. К концу года показатель, как ожидается, достигнет 70%.
«Привычными становятся «электронный классный журнал», подача заявлений через региональный портал на зачисление в детский сад, школу, кружок, колледж, запись к врачу», — отметил Владимиров Владимиров на национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум — Северный Кавказ», который открылся в Ставрополе при участии нового полпреда в СКФО Александра Матовникова.
АиФ Ставрополье: последние новости
Полпреду Александру Матовникову показали разгромленный ураганом Зеленокумск Ставропольцы пожаловались на переполненные мусорки во дворе В Ессентуках ликвидировали шесть торговых павильонов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной183
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры164
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа213
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа83
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение