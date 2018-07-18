На Ставрополье протянут интернет к хуторам

Ставропольский край в этом году завершит программу по прокладке оптоволоконных линий высокоскоростного интернета в малые населённый пункты, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора.

Таким образом край устраняет цифровое неравенство между жителями региона.

«В этом году за счет бюджетных средств будет завершена программа обеспечения оптоволоконными линиями малых населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек. Вопрос с населенными пунктами с населением от 500 до 1000 жителей также будет закрыт в текущем году при участии компании «Ростелеком» », — говорится в сообщении.

Край также намерен подключить к сети Интернет около 240 лечебных учреждений края.

Государственными услугами в интернете, по словам губернатора Владимира Владимирова, пользуются свыше 66% жителей Ставрополья. К концу года показатель, как ожидается, достигнет 70%.