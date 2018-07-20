Классику советской анимации покажут в кинотеатре на Костякова

В ближайшее воскресенье, 22 июля, в кинотеатре «Искра» на улице Костякова представят программу для юных зрителей, посвященную лету. В нее войдут лучшие отечественные мультфильмы. Об этом рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова

— В июльскую подборку включили классику советской анимации «Бобик в гостях у Барбоса», «Каникулы Бонифация» и «Вовка в Тридевятом царстве», а также новинки — «Бесконечная такса», «Бегемот и компот», «Страшилище-хорошилище» и «Кросс», — поделилась Овсянникова.

Начало в 11.00, приглашаются все желающие. Вход по билетам, стоимость 150 рублей.

Кинотеатр «Искра» находится по адресу ул. Костякова, дом 10. Справки по телефону: 8 (499) 976-14-44. (мю)