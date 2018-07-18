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Севастопольцы жалуются на затопленные подвалы и реки на улицах из-за ливней
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Севастопольцы жалуются на затопленные подвалы и реки на улицах из-за ливней 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Из-за проливных дождей, которые начались в понедельник, Севастополь превращается в озеро. Об этом пишут жители города в соцсетях.
«Отличный дождик! Плыл давеча на троллейбусе по реке Гоголя. Так вот, из-за бурного потока, троллейбус не смог причалить на пристани Степаненко, и меня высадили выше по течению на не оборудованном побережье ближе к техникуму», — пишет житель города на странице соцсети.
Затопило, по словам горожан, первый этаж и подъезд к дому№50 по ул. Шевченко, а также несколько домов на ул. Кесаева. «Нас сегодня на Кесаева затопило так, что пришлось вызывать МЧС, чтобы они помогли откачать воду из двора», — написал житель города в соцсети
«Да, действительно вчера в 9.42 к нам поступило сообщение, в 9.46 было направлено отделение пожарно-спасательной части для проведения работ по откачке воды. И в час дня работы были завершены», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе МЧС города.
Воду работники МЧС откачивали также из двора по ул. Портовая, 35 и на остановке «Переход» по пр. генерала Острякова.
Жительница дома №40 по проспекту Октябрьской Революции (ПОР) Валентина Самородова сообщила, что подвалы из-за отсутствия ливневок выше по улице.
«Вода стекает с улицы Степаняна, улицы Юмашева, ПОР, 48, ПОР, 42 к нам во двор ПОР, 40 корпус 1-2, заливает подвалы. И нет некому дела до этой проблемы. Жильцы этого дома давно страдают от потопов. Дома 48 и 42 на нашей улице не сделали ливневки, и вода заливает нас», — жалуется Самородова.
Проливные дожди в городе обещают до конца недели. Напомним, что вчера из-за загрязнения селевыми потоками русла реки Черная ряд районов города остался без воды. Восстановить водоснабжеение ГУПС «Водоканал» намерен сегодня вечером.
Фото: pixabay.com
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