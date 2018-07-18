Севастопольцы жалуются на затопленные подвалы и реки на улицах из-за ливней

Из-за проливных дождей, которые начались в понедельник, Севастополь превращается в озеро. Об этом пишут жители города в соцсетях.

«Отличный дождик! Плыл давеча на троллейбусе по реке Гоголя. Так вот, из-за бурного потока, троллейбус не смог причалить на пристани Степаненко, и меня высадили выше по течению на не оборудованном побережье ближе к техникуму», — пишет житель города на странице соцсети.

Затопило, по словам горожан, первый этаж и подъезд к дому№50 по ул. Шевченко, а также несколько домов на ул. Кесаева. «Нас сегодня на Кесаева затопило так, что пришлось вызывать МЧС , чтобы они помогли откачать воду из двора», — написал житель города в соцсети

«Да, действительно вчера в 9.42 к нам поступило сообщение, в 9.46 было направлено отделение пожарно-спасательной части для проведения работ по откачке воды. И в час дня работы были завершены», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе МЧС города.

Воду работники МЧС откачивали также из двора по ул. Портовая, 35 и на остановке «Переход» по пр. генерала Острякова.

Жительница дома №40 по проспекту Октябрьской Революции (ПОР) Валентина Самородова сообщила, что подвалы из-за отсутствия ливневок выше по улице.

«Вода стекает с улицы Степаняна, улицы Юмашева, ПОР, 48, ПОР, 42 к нам во двор ПОР, 40 корпус 1-2, заливает подвалы. И нет некому дела до этой проблемы. Жильцы этого дома давно страдают от потопов. Дома 48 и 42 на нашей улице не сделали ливневки, и вода заливает нас», — жалуется Самородова.

Проливные дожди в городе обещают до конца недели. Напомним, что вчера из-за загрязнения селевыми потоками русла реки Черная ряд районов города остался без воды. Восстановить водоснабжеение ГУПС «Водоканал» намерен сегодня вечером.

Фото: pixabay.com