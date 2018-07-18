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Замсекретаря СБ РФ 19-20 июля посетит Петрозаводск и обсудит развитие аэропорта
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Замсекретаря СБ РФ 19-20 июля посетит Петрозаводск и обсудит развитие аэропорта 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев 19-20 июля посетит Карелию, где обсудит ход строительства аэровокзала в аэропорту Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
"По поручению председателя Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Нургалиев примет участие в совещании по вопросу строительства здания аэровокзального комплекса и развития аэропорта Петрозаводска", — говорится в сообщении. Также Нургалиев проведет совещание о ходе строительства регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске.
Замсекретаря СБ РФ обсудит с руководством республики вопросы создания воинского мемориала на станции Раменцы Октябрьской железной дороги на территории Поповпорожского сельского поселения. Работы по созданию этого мемориала планируется завершить к 10 сентября 2018 года, а торжественное открытие пройдет 30 сентября 2018 года в день освобождения Карелии от немецко-фашистских захватчиков.
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