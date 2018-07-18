С. Собянин: Все города стараются создать жителям максимально комфортные условия

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

«Все города борются за людей, создавая им особые условия — чтобы человек мог выйти из своей квартиры, окунуться в городское пространство, которое бы стало ему жизненным пространством— уютный дом, комфортные и красивые улицы, хороший, быстрый и доступный транспорт. Чтобы были парки и скверы, чтобы в городе было хорошее образование и здравоохранение. Даже не важно, какие гигантские объекты строятся в городе, важно, чтобы человеку в этом городе жилось комфортно», — сказал С. Собянин

Он подчеркнул, что в первую очередь урбанизация направлена на комфорт жителей.