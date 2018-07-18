С. Собянин: Все города стараются создать жителям максимально комфортные условия 

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».
«Все города борются за людей, создавая им особые условия — чтобы человек мог выйти из своей квартиры, окунуться в городское пространство, которое бы стало ему жизненным пространством— уютный дом, комфортные и красивые улицы, хороший, быстрый и доступный транспорт. Чтобы были парки и скверы, чтобы в городе было хорошее образование и здравоохранение. Даже не важно, какие гигантские объекты строятся в городе, важно, чтобы человеку в этом городе жилось комфортно», — сказал С. Собянин.
Он подчеркнул, что в первую очередь урбанизация направлена на комфорт жителей.
«Урбанизация раньше была о промышленности, о машинах, о технологиях, сейчас урбанизация о человеке. Роль человека, человеческого капитала неизмеримо растет. Можно находиться где угодно, но если у тебя нет талантливых людей, которые живут в твоем городе, то в этом городе ничего не получится, сколько бы там денег не было», — отметрил мэр Москвы.