Россельхозбанк в пятницу рассмотрит вопрос об участии в уставном капитале SWIFT 

МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В пятницу 20 июля на заседании набсовета Россельхозбанка будет рассмотрен вопрос об участии в уставном капитале Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; SWIFT), говорится в материалах кредитной организации.
"Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:… об участии АО «Россельхозбанк» в уставном капитале Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication", — говорится в сообщении.
SWIFT — это кооперативное сообщество, пользователями которого являются более 11 тысяч крупнейших банковских и финансовых организаций в 215 странах мира, обеспечивающее передачу порядка 1,8 миллиардов сообщений в год. Ежедневно через сеть SWIFT проходят платежные поручения суммарной оценочной стоимостью более 6 триллионов долларов.
Россельхозбанк, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Россельхозбанк на 1 июня 2018 года занимает четвертое место банковской системе РФ.