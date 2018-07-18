Россельхозбанк в пятницу рассмотрит вопрос об участии в уставном капитале SWIFT

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. В пятницу 20 июля на заседании набсовета Россельхозбанка будет рассмотрен вопрос об участии в уставном капитале Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; SWIFT), говорится в материалах кредитной организации.

"Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:… об участии АО «Россельхозбанк» в уставном капитале Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication", — говорится в сообщении.

SWIFT — это кооперативное сообщество, пользователями которого являются более 11 тысяч крупнейших банковских и финансовых организаций в 215 странах мира, обеспечивающее передачу порядка 1,8 миллиардов сообщений в год. Ежедневно через сеть SWIFT проходят платежные поручения суммарной оценочной стоимостью более 6 триллионов долларов.