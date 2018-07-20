Жители Калача остались недовольны расчисткой реки Подгорной

Калачеевцы жалуются на заторы из упавших в русло деревьев. Жители Калача остались недовольны расчисткой реки Подгорной. По проекту она должна была завершиться в конце прошлого года. Но подписывать акт приёмки в местной администрации не спешат — из-за недочётов в работе подрядчика. Калачеевцы жалуются на заторы из упавших в русло деревьев. В нескольких местах брёвна так перегородили реку, что образовались настоящие плотины. Правда, говорят, часть деревьев попала в воду не из-за халатности подрядчика, а в итоге гигантского весеннего половодья. А в разрушении берега Подгорной вблизи микрорайона «Остров» калачеевцы обвиняют именно рабочих. Здесь река за год ушла на пять метров в сторону. По словам местных жителей, для укрепления берега им обещали высадить здесь две сотни деревьев, но слова до сих пор не сдержали.

Всего работы проведены на девяти километрах русла реки. Сначала весь мусор подрядчики складировали на берегу, но зимой проверяющие убедили нерадивых рабочих вывезти его подальше. Да и сама технология очистки реки, по словам калачеевцев, не выдерживает никакой критики.