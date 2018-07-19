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Фонд современной городской экономики продолжит работу с моногородами
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Фонд современной городской экономики продолжит работу с моногородами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Моногорода останутся в периметре деятельности Фонда развития современной городской экономики, в который будет преобразован Фонд моногородов. Об этом «РГ» передала через пресс-службу зампред ВЭБа Ирина Макиева.
О преобразовании фонда ранее заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на Московском урбанистическом форуме. Фонд будет работать со всеми городами и агломерациями.
Планируется, что наблюдательный совет нового фонда возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Сейчас председателем набсовета фонда является замминистра экономического развития Савва Шипов.
Фонд развития моногородов был создан в 2014 году. Его основными направлениями являются софинансирование строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности моногородов. Также он занимается повышением компетенций менеджмента городов, чтобы они развивали диверсификацию, занимались благоустройством территорий.
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