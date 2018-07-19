Фонд современной городской экономики продолжит работу с моногородами

Ирина Макиева. Моногорода останутся в периметре деятельности Фонда развития современной городской экономики, в который будет преобразован Фонд моногородов. Об этом «РГ» передала через пресс-службу зампред ВЭБа

О преобразовании фонда ранее заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на Московском урбанистическом форуме. Фонд будет работать со всеми городами и агломерациями.

Планируется, что наблюдательный совет нового фонда возглавит министр экономического развития Максим Орешкин . Сейчас председателем набсовета фонда является замминистра экономического развития Савва Шипов

Фонд развития моногородов был создан в 2014 году. Его основными направлениями являются софинансирование строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности моногородов. Также он занимается повышением компетенций менеджмента городов, чтобы они развивали диверсификацию, занимались благоустройством территорий.