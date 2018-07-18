Бюджетные разночтения при зачислении доходов от штрафов и неустоек будут устранены

Доходы от штрафов, пеней и неустоек будут зачисляться в бюджеты всех уровней по единому принципу. Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал проект правительственных поправок в Бюджетный кодекс, которые призваны устранить разночтения и неоднозначные толкования.

На заседании комитета 18 июля его председатель Алексей Диденко напомнил, что предусмотренные законопроектом изменения в статью 46 БК РФ связаны со сложностью применения её положений.

«Например, в действующей редакции содержатся понятия, которые в законодательстве РФ не определены. Из-за этого штрафы за одни и те же административные правонарушения поступают в доходы бюджетов разных публично-правовых образований, а также учитываются в доходах бюджетов по разным кодам классификации доходов бюджетов», — пояснил депутат.

По его словам, существенный недостаток финансово-экономического обоснования к законопроекту состоит в том, что в нём не указан итоговый суммарный расчёт увеличения или уменьшения доходов федерального, а также региональных и местных бюджетов.

«Учитывая, что сейчас значительная часть штрафов и иных сумм принудительного изъятия по общему правилу зачисляется в местные бюджеты, существует вероятность того, что в связи с принятием законопроекта произойдёт выпадение доходов бюджетов отдельных муниципальных образований», — опасаются в комитете. В связи с этим было предложено скорректировать порядок зачисления сумм штрафов и иных неналоговых доходов в бюджетную систему.