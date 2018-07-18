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Военная техника армии Китая прибыла в Омск на международный конкурс «Рембат-2018»
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Военная техника армии Китая прибыла в Омск на международный конкурс «Рембат-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прибывший эшелон доставил 16 единиц техники: бронированные ремонтно-эвакуационные машины, мастерские технического обслуживания и автомобили обеспечения.
Военная техника Народно-освободительной армии Китая прибыла на международный этап конкурса «Рембат-2018», который пройдет на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ) с 29 июля до 4 августа.
Прибывший эшелон доставил 16 единиц техники: бронированные ремонтно-эвакуационные машины, мастерские технического обслуживания и автомобили обеспечения.
В соревнованиях примут участие команды вооруженных сил России, Казахстана, и Китая. Конкурс будет проходить в четыре этапа: индивидуальная гонка с преодолением препятствий и выполнением нормативных заданий, стрельба по условной пехоте, индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий, смешанная четырехкилометровая эстафета на спецмашинах с выполнением сложных заданий по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники, в том числе танков.
Россию на международном конкурсе «Рембат-2018» представит команда Воздушно-десантных сил.
Вне зачета в качестве хозяев полигона выступят курсанты ОАБИИ.
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