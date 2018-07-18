Шпионаж, приговор главе МУРа и дело «Седьмой студии»: самые важные судебные решения за 18 июля

«Вечерняя Москва» собрала топ-3 самых важных решений суда этого дня 18 июля в столичных судах прошло 3 735 заседаний. Проводились разбирательства по поводу блокирования сайтов, а также решались жилищные споры. «Вечерняя Москва» расскажет о самых важных судебных решениях этого дня.

Фигуранта дела о шпионаже оставят в СИЗО

6 декабря 2017 года норвежцу предъявили обвинение по статье 276 «Шпионаж». Днем ранее он был задержан при получении секретных документов, содержащих информацию касательно ВМФ России . Вторым фигурантом дела является россиянин Алексей Житнюк , арестованный по подозрению в государственной измене. Следствию стало известно, что мужчина координировал других завербованных иностранной разведкой граждан России.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 22 августа домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и до 19 сентября — бывшей сотруднице Министерства культуры Софье Апфельбаум . Решение вынесено в связи с тем, что обвиняемые все еще знакомятся с материалами дела.

В настоящий момент следственные действия по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры, по которому проходит режиссер, завершены. Всем участникам вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Бывшему главе МУРа вынесли приговор

Московский гарнизонный военный суд назначил наказание экс-начальнику Московского уголовного розыска генерал-майору Виктору Трутневу . Мужчина получил пять лет колонии условно.

Напомним, 31 января Трутнева задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший глава МУРа и его сообщники Артур Юсуфов, Денис Семенов Алексей Винокуров получили 70 тысяч долларов за решение вопроса о прекращении уголовного дела. Позже обвинение в отношении Трутнева было переквалифицировано на покушение о мошенничестве.

Государственный обвинитель запрашивал 10 лет лишения свободы, но ввиду смягчающих обстоятельств наказание было изменено.