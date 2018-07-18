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Шпионаж, приговор главе МУРа и дело «Седьмой студии»: самые важные судебные решения за 18 июля
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Шпионаж, приговор главе МУРа и дело «Седьмой студии»: самые важные судебные решения за 18 июля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» собрала топ-3 самых важных решений суда этого дня  18 июля в столичных судах прошло 3 735 заседаний. Проводились разбирательства по поводу блокирования сайтов, а также решались жилищные споры. «Вечерняя Москва» расскажет о самых важных судебных решениях этого дня.
Фигуранта дела о шпионаже оставят в СИЗО
Решением Лефортовского суда Москвы арест обвиняемого в шпионаже гражданина Норвегии Фруде Берга продлен до 5 октября.
6 декабря 2017 года норвежцу предъявили обвинение по статье 276 «Шпионаж». Днем ранее он был задержан при получении секретных документов, содержащих информацию касательно ВМФ России. Вторым фигурантом дела является россиянин Алексей Житнюк, арестованный по подозрению в государственной измене. Следствию стало известно, что мужчина координировал других завербованных иностранной разведкой граждан России.
Продлен домашний арест Кириллу Серебренникову
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 22 августа домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и до 19 сентября — бывшей сотруднице Министерства культуры Софье Апфельбаум. Решение вынесено в связи с тем, что обвиняемые все еще знакомятся с материалами дела.
В настоящий момент следственные действия по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры, по которому проходит режиссер, завершены. Всем участникам вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Бывшему главе МУРа вынесли приговор
Московский гарнизонный военный суд назначил наказание экс-начальнику Московского уголовного розыска генерал-майору Виктору Трутневу. Мужчина получил пять лет колонии условно.
Напомним, 31 января Трутнева задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший глава МУРа и его сообщники Артур Юсуфов, Денис Семенов и Алексей Винокуров получили 70 тысяч долларов за решение вопроса о прекращении уголовного дела. Позже обвинение в отношении Трутнева было переквалифицировано на покушение о мошенничестве.
Государственный обвинитель запрашивал 10 лет лишения свободы, но ввиду смягчающих обстоятельств наказание было изменено.
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