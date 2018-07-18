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«Голос Торпедо» и «тот самый Джокер» поженились
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«Голос Торпедо» и «тот самый Джокер» поженились 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Голос «Торпедо» Иван Пилявский и его очаровательная спутница Дарья (та самая Снегурочка и тот самый Джокер) — связали свои жизни счастливыми семейными узами! Поздравляем наших замечательных друзей, талантливых артистов и просто отличных ребят с этим радостным событием! Счастья вам! Совет да любовь! — сообщили радостную новость в группе «Торпедо» «Вконтакте».
Под постом хоккейные болельщики засыпали молодых людей поздравлениями, ведь без них не обходятся матчи любимой команды.
— Как здорово, как классно! Самые заводные, самые яркие, поздравляю вас! Будьте счастливы! — поздравила Елена Елена.
— Действительно та самая Снегурочка, что каждый год зажигает на матчах? Ух, ты, поздравляю! — добавил Виктор Седов. — PS Жаль, в этом году новогодних матчей у нас нет, ни до, ни после 1 января.
— Она и Снегурочка, и Джокер и судья! А ещё она талантливая актриса театра Дарья Лапшина, — написала Ольга Чистова.
Как рассказала NN.RU новоиспеченная жена, они с Иваном вместе уже почти 8 лет, но только сейчас решили узаконить отношения.
— Мы познакомились в театре, Ваня работал актером, я — реквизитором. Позже я поступила в театральное училище, закончила его и тоже стала актрисой. Сейчас мы вместе играем в спектаклях. Свадьбу мы сделали не совсем классической, мы с гостями в театрализованной форме воплотили свадебные традиции со всего мира. Ваня сам писал сценарий, а я занималась оформлением. Так что свадьба у нас получилась не совсем обычная, а очень даже творческая, с реквизитом и элементами костюмов, — рассказала Дарья.
Редакция NN.RU присоединяется к поздравлениям и желает счастья молодым!
Ранее, кстати, NN.RU беседовал с Иваном Пилявским о фильме «Студия Нижний», в котором он исполнил главную роль.
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